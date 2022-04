Le accuse sessiste alla deputata labourista britannica Angela Rayner

Lo speaker della Camera dei Comuni britannica Lindsay Harvey Hoyle ha convocato l’editore del Mail on Sunday, David Dillon, per un incontro dopo un articolo sulla vice-leader del Labour Angela Rayner che è stato etichettato come “misogino”. Nel testo, firmato dal responsabile del settore politico, Glen Owen, venivano citati i commenti di alcuni parlamentari conservatori sulla deputata: “Sa che non può competere con la formazione per dibattiti della Oxford Union di Boris, ma ha altre capacità che a lui mancano. Come accavallare e riaccavallare le gambe per distrarre il Primo ministro”. Hoyle ha spiegato ai parlamentari come queste uscite siano “umilianti” e “offensive per le donne in parlamento”, aggiungendo che “possono solo scoraggiare le donne che potrebbero considerare di candidarsi alle elezioni a scapito di tutti noi”.

Le accuse sessiste alla deputata Angela Rayner

Boris Johnson ha contattato personalmente Rayner per esprimerle la sua solidarietà, mentre Il ministro della tecnologia Chris Philp ha detto a Sky News che i Tory proveranno a scoprire gli autori dei commenti sessisti per prendere provvedimenti disciplinari. Il leader laburista Sir Keir Starmer ha affermato in parlamento esiste una cultura misogina e che questa “debba cambiare”. Commentando la storia al programma This Morning di ITV ha aggiunto: “È sessismo di rango, misoginia di rango. Era davvero disgustata dal fatto che tutti i suoi attributi politici fossero stati messi da parte per questa storia ridicola e offensiva. Non dovrebbe sopportarlo, ma tutte le donne in politica non dovrebbero sopportarlo. Quasi ogni donna in politica ha avuto un elemento di questo in qualche forma o forma”.

La risposta della labourista all’articolo del Mail on Sunday

Anche la stessa Rayner ha risposto all’articolo: “Le donne in politica affrontano il sessismo e la misoginia ogni giorno, e io non sono diversa”. L’articolo del Mail on Sunday ricorda inoltre come Rayner abbia lasciato la scuola a 16 anni dopo essere rimasta incinta, e come non abbia mai frequentato l’università. “Non ho mai nascosto il mio passato – ha aggiunto la deputata – e sono orgogliosa di essere arrivata dove sono. Un tragitto per il quale ho faticato parecchio”.

(immagine di copertina: screenshot video The Independent)