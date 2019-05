L’uomo che accoltella i passanti in un parco a Kawasaki

Un uomo di 50 anni ha accoltellato i passanti, tra cui molti alunni delle elementari, uccidendo un adulto e una bambina e causando altri 17 feriti in un parco di Kawasaki, prima di morire forse togliendosi la vita. I vigili del fuoco della stazione di Noborito hanno ricevuto una chiamata di emergenza alle 7:45 ora locale (00:45 in Italia).

Le studentesse – che frequentano una scuola cattolica privata della Caritas nel quartiere Kawasaki si trovavano ad una fermata dell’autobus al momento dell’attacco. I canali nazionali hanno interrotto la normale programmazione del mattino collegandosi in diretta con le operazioni di soccorso, mostrando l’intera aerea recintata dalle forze dell’ordine.

MASS STABBING NEAR #TOKYO

– Bus stop at a park in #Kawasaki

– 1 suspect, armed with 2 knives

– At least 15 people stabbed

– Suspect then stabbed himself

– Many victims are children

– Some are gravely injured

– Suspect: Man in his 40s or 50s#Japan #Stabbing #BREAKING pic.twitter.com/uJ8gA0M2i7

— Feliz Karen News (@felizkrennews) 28 maggio 2019