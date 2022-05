Aboubakar Soumahoro ha denunciato il tassista che lo aveva discriminato

Ha atteso quattro giorni, nella speranza che quell’uomo si scusasse per il suo comportamento. Ma questo non è successo. Per questo motivo, il sindacalista Aboubakar Soumahoro – famoso per le sue battaglie in difesa dei diritti dei braccianti – ha deciso di denunciare quel tassista che sabato sera gli ha impedito di salire a bordo del suo mezzo motivando questo “rifiuto” alla fine del suo turno, prima di percorrere pochi metri e accettare la richiesta di corsa da parte di una donna bianca. Ora, dunque, quel comportamento discriminatorio sarà oggetto delle valutazioni dei giudici.

Aboubakar Soumahoro denuncia il tassista che non lo fece salire a bordo

Ad annunciare la presentazione della denuncia è stato lo stesso sindacalista che ha spiegato così la sua decisione:

“Ho conferito incarico all’avvocato Alessandra Ballerini al fine di procedere nelle sedi opportune nei confronti dell’autista del taxi targato FB… con licenza n°3…, rilasciata dal Comune di Roma, che si era rifiutato di farmi salire a bordo del suo veicolo rivolgendomi “Puoi chiamare chi ti pare. Con me non viaggi! .

Ho preso questa decisione dopo 4 giorni di vana attesa del ravvedimento e delle scuse mai pervenute da parte sua.

Avevo deciso di congelare la denuncia perché credo nel valore del perdono e nella cultura di ri-educazione.

Un doveroso atto anche per tutte le persone vittime di discriminazione che si consumano nell’invisibilità e nell’indifferenza”.

Un ravvedimento e delle scuse che non sono mai arrivate, nonostante il tassista avesse tutti i mezzi per rivolgersi ad Aboubakar Soumahoro, vista la sua figura resa pubblica dalle sue continue lotte in difesa dei diritti dei braccianti agricoli. E ora la palla passerà ai giudici che dovranno valutare il comportamento discriminatorio (quindi lesivo della dignità di ogni essere umano) del tassista nei confronti del sindacalista.