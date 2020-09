Dopo i 1695 nuovi contagi e 16 decessi di ieri i dati della Protezione Civile sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute: articolo in aggiornamento

Il bollettino sul Coronavirus in Italia: i dati della Protezione Civile di oggi 6 settembre

La riparizione dei nuovi casi di Coronavirus nelle regioni nelle ultime 24 ore: in Veneto crescono di 179 i nuovi positivi: il totale da inizio pandemia è a 23.944 casi. Non ci sono nuovi decessi. Scendono le persone in isolamento fiduciario, che sono 7.792 (-513), delle quali 144 (-61) sono positive.I ricoveri in ospedale, sono 151, uno in più di ieri; risalgono le terapie intensive che accolgono 16 pazienti, 3 in più. In Alto Adige sono 7 i nuovi casi su 554 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. Il numero dei decessi rimane fermo a 292.. I pazienti covid ricoverati negli ospedali altoatesini sono 8, due di essi necessitano delle cure della terapia intensiva. Nelle Marche sono 20 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24ore su 807 tamponi analizzati: 11 casi in provincia di Pesaro Urbino, 5 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Macerata e 1 in provincia di Ancona. Questi casi comprendono 5 rientri dall’estero (Macedonia, Albania, Moldavia), 4 contatti in ambiente domestico asintomatici, 4 soggetti sintomatici, 6 contatti stretti di casi positivi e un caso rilevato dallo screening percorso sanitario.