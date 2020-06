Scendono a 142 i casi di contagio giornalieri in Lombardia, dopo il picco di 402 segnato ieri. Il totale supera quota 90mila, a 90.070. Resta elevato il numero di tamponi, pari oggi a 13.696. Questo è un buon segno visto che l’alto numero di ieri si spiegava proprio con i tanti tamponi.

Coronavirus in Lombardia: i dati del bollettino di oggi 6 giugno

I decessi da coronavirus in Lombardia sono oggi pari a 27, contro i 21 di venerdì. Il totale è di 16.249. I ricoveri sono diminuiti di 120, a 2840, mentre le terapie intensive sono scese di 10, a 110. I guariti salgono di 469 unita’ a 54.322, gli attualmente positivi sono 19.499.



L’RT nelle regioni italiane comunicato oggi dall’Istituto Superiore di Sanità intanto dice che la Lombardia è a 0,91, è il dato più alto a livello territoriale dell’intera Italia.

Il dato delle province dice che a Milano ci sono 59 positivi in più, di cui 29 a Milano città mentre a Bergamo sono 12, a Brescia 18 e a Como 9. Sette i nuovi contagiati a Cremona e uno a Lecco, mentre Lodi e Varese crescono di 3, Monza di 4, Mantova di 6 e Pavia di 11. A Sondrio nessun nuovo contagiato. I casi totali in Italia sono 234.801, in crescita di 270. Sono 72 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto alle 85 di ieri. I morti complessivi salgono così a 33.846. Dai dati della Protezione Civile emerge che ci sono 8 regioni senza vittime: Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata. Sono 293 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 23 meno di ieri. Di questi, 110 sono in Lombardia, 10 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 5.002, con un calo di 299 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 30.582, con un calo di 777 rispetto a ieri.