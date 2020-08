Nella bozza del decreto agosto saranno stanziati fondi per la ricerca di un vaccino contro il Coronavirus, oltre che per l’acquisto di anticorpi monoclonali. Dal fondo per le emergenze nazionali arriveranno 80 milioni nel 2020 e 300 nel 2021

Nella bozza del decreto agosto saranno stanziati fondi per la ricerca di un vaccino contro il coronavirus, oltre che per l’acquisto di anticorpi monoclonali. Lo scrive l’agenzia di stampa ANSA segnalando che dal fondo per le emergenze nazionali arriveranno 80 milioni nel 2020 e 300 nel 2021.

380 milioni di euro per un vaccino anti-Covid italiano nel decreto agosto

La bozza del decreto Agosto e i fondi per il vaccino, secondo l’Ansa che ne anticipa il contenuto, “prevede l’assegnazione fondo per le emergenze nazionali di altri 580 milioni per il 2020 e 300 per il 2021 di cui “80 milioni per l’anno 2020 e 300 milioni per l’anno 2021” per “la ricerca e sviluppo e l’acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie nazionali, anche attraverso l’acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato”. Sarà un decreto di MEF, Salute e MISE su proposta del commissario straordinario a disciplinare l’acquisto delle quote di capitale”.

La bozza del decreto agosto è di 91 articoli: il governo dovrebbe varare il dl entro la settimana e nel pomeriggio il testo dovrebbe andare al vaglio del preconsiglio. Nel lungo elenco di misure anche le norme per il sostegno alla domanda e l’ipotesi di un nuovo contributo a fondo perduto per le attività economiche nei centri storici. E’ previsto anche lo stop alle cartelle esattoriali fino al 15 ottobre. Nel DL è previsto anche un bonus del 20% per chi utilizza il POS al ristorante:

Il bonus ristorante scatterebbe da settembre a dicembre e dovrebbe prevedere un rimborso del 20% della spesa sostenuta pagata con carta o bancomat, con un tetto massimo. Il rimborso arriverebbe direttamente sul conto corrente o, come seconda opzione se la prima strada non fosse percorribile, iscrivendosi a una App ad hoc. Interessati dall’intervento i ristoranti, ma anche agriturismi e tavole calde. La misura sarà per tutti gli italiani senza tetto di reddito. Il dl Agosto accoglie la richiesta di sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui delle regioni e province a statuto speciale. La quota capitale in scadenza nel 2020 e già versata, sarà recuperata con una riduzione del contributo alla finanza pubblica dell’anno 2020.

Ma dovrebbe diventare operativo anche un bonus pc per chi ha un ISEE inferiore ai 20mila euro come ha spiegato la ministra Pisano: «Ha riconosciuto la legittimità del regime di aiuto che permetterà alle famiglie con reddito Isee inferiore ai 20 mila euro di poter beneficiare, dopo l’estate, di un voucher fino a 500 euro: per accedere a servizi di connettività e disporre di un tablet o un personal computer. Questa è solo la prima fase delle misure di sostegno che il Comitato banda ultra larga da me presieduto. Abbiamo deliberato un pacchetto che prevede complessivamente 1.150 milioni di euro di contributi a favore di imprese e famiglie».