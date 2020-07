Il bollettino aggiornato a oggi sulla situazione del coronavirus in Lombardia secondo il bollettino della Regione: oggi 88 casi quasi il doppio di ieri quando i positivi erano 46 e si era verificato un decesso, oggi nessuno.

I dati del bollettino coronavirus di oggi 30 luglio della Regione Lombardia

I tamponi effettuati sono 11.207 per un totale complessivo di 1.291.740. Il bollettino della Regione Lombardia specifica che tra gli 88 nuovi casi positivi: 88 17 sono‘debolmente positivi’ e 13 a seguito di test sierologici. Oggi non c’è nessun decesso. I ricoverati in terapia intensiva sono 13, stabili rispetto a ieri. Gli ospedalizzati sono 151 in diminuzione di 3 unità.

Per quanto riguarda i dati delle province: a Milano ci sono 15 nuovi positivi, di cui 6 a Milano città. A Bergamo e Brescia sono a quota 17 per i nuovi casi nelle ultime 24 ore. Como e Mantova 4 casi, Varese 11 nuovi positivi, Monza e Brianza 5 casi, Pavia 3, Cremona 2 e Sondrio e Lecco 1. Solo la provincia di Lodi è a zero casi oggi.

