La situazione dell’epidemia di Coronavirus oggi in Lombardia nel bollettino della Regione dopo i 289 positivi di ieri: 235 casi e tre decessi, sono stati ffettuati 12.863 tamponi.

Il bollettino sul Coronavirus oggi in Lombardia: i dati del 30 agosto

Come specifica il bollettino ” Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,8%”. Aumentano ancora i pazienti ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 20, 2 in più rispetto a ieri. Anche i malati negli altri reparti covid sono in crescita: 194 oggi, 9 in più di ieri. Tra i contagi registrati oggi 30 sono debolmente positivi e 7 sono stati tracciati tramite test sierologico. Nelle ultime 24 ore sono guarite 48 persone.

Per quanto riguarda la ripartizione dei contagi per provincia: ilano: 80, di cui 45 a Milano citta’; Bergamo: 17; Brescia: 28; Como: 25; Cremona: 2; Lecco: 6; Lodi: 2; Mantova: 16; Monza e Brianza: 22; Pavia: 12; Sondrio: 0; Varese: 12

