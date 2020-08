I dati della Protezione Civile sull’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute, ieri 1444 positivi: oggi sono 1365 mentre i morti sono quattro. In terapia intensiva ci sono 86 pazienti (ieri erano 79) mentre i guariti sono 312. I ricoverati con sintomi sono oggi 1251 (ieri erano 1168) mentre in isolamento domiciliare ci sono 22868 persone. I tamponi effettuati sono 81273.

Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 30 agosto

La suddivisione nelle regioni dei contagi di oggi: nel Lazio 156 positivi e nessun decesso. In Lombardia oggi 235 casi e tre decessi; in Veneto oggi 109 casi in più. Il totale è di 22.864 infetti dall’inizio dell’epidemia. Non ci sono però nuove vittime, il conteggio dei morti resta fermo a 2.120. Scende nettamente il numero dei soggetti posti in isolamento,7.529, -530 rispetto a ieri, dei quali 87 positivi al tampone. Stabile il dato degli attualmente positivi, che sono 2.345. Nelle ultime 24 ore 15 nuovi casiaccertati nelle Marche su 793 tamponi processat: 5 in provincia di Pesaro-Urbino, 6 in provincia di Fermo, 3 in quella di Macerata e 1 non residente in regione; i nuovi casi individuati comprendono 2 rientri da Marocco e Albania, uno screening nel percorso sanitario, 7 soggetti sintomatici, un contatto domestico, uno in ambiente lavorativo, una insegnante individuata nel percorso screening scuola e due casi in fase di verifica.

Il totale dei casi finora accertati nelle Marche dall’inizio della pandemia sale a 7.238. In Abruzzo oggi 34 nuovi positivi (20 in provincia dell’Aquila, 1 Teramo, 4 Pescara e 7 per i quali sono in corso accertamenti sulla provenienza), nessun nuovo decesso, 38 ricoverati (di cui 1 in terapia intensiva), 391 in isolamento domiciliare, 2872 dimessi/guariti, 429 attualmente positivi, 156774 test complessivi. In Emilia Romagna 109 contagi in più nelle ultime 24 ore: oggi si registra un numero di tamponi superiore a 9.200. Cinque i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è di 22. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37 anni. Le province che presentano il maggior numero di casi sono quelle di Ravenna (21), Parma (20) e Bologna (18). In Friuli Venezia Giulia 12 positivi in più per un totale di 368. Un paziente è in cura in terapia intensiva, mentre 15 sono ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi. Oggi in Abruzzo 34 nuovi positivi (20 in provincia dell’Aquila, 1 Teramo, 4 Pescara e 7 per i quali sono in corso accertamenti sulla provenienza), nessun nuovo decesso, 38 ricoverati (di cui 1 in terapia intensiva), 391 in isolamento domiciliare, 2872 dimessi/guariti, 429 attualmente positivi, 156774 test complessivi. L’età dei nuovi positivi è compresa tra 3 e 79 anni. In Campania ci sono 270 i nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore, di cui 125 di persone rientrate dalle vacanze (58 della Sardegna, 67 da Paesi esteri) a fronte di 6729 tamponi. Per il terzo giorno consecutivo nessun decesso, per cui totale rimane a 445, mentre sono 16 i guariti che portano il totale a 4412, di cui 4407 guariti completamente e 5 clinicamente guariti. In Puglia sono stati registrati 69 nuovi positivi : 41 in provincia di Bari, 8 nella provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Non sono stati rilevati decessi. In Valle D’Aosta salgono a 23 i casi positivi al coronavirus in Valle d’Aosta. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati due nuovi contagiati – su 105 tamponi – uno in ospedale (complessivamente sono due i ricoverati) e uno in isolamento domiciliare. Altri due erano considerati guariti ma si sono ‘positivizzati’. In Calabria 34 nuovi contagi.

