L’andamento dell’epidemia di Coronavirus oggi in Lombardia nel bollettino della Regione dopo i 316 contagi di ieri: 289 positivi e nessun decesso. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva che passano da 17 a 18. I tamponi effettuati sono 18.701.

Coronavirus oggi in Lombardia: il bollettino per il 29 agosto

Tra i nuovi positivi 38 sono debolmente positivi e 9 sono stati tracciati in seguito a test sierologici. Aumentano i ricoverati nei reparti covid: sono 185, 13 in più rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la ripartizione tra le province dei nuovi casi. A Milano 140 contagi di cui 86 a Milano città. Brescia 35 contagi, a Monza e Brianza 27, Bergamo 18 casi, Como 14. Varese 10 positivi in più, Lecco 8, come Pavia. Mantova 7 casi, Cremona 5 e Lodi 3. Solo Sondrio oggi è a zero casi.

Fino a domenica 30 agosto i treni interregionali dalla Liguria alla Lombardia “salteranno” le stazioni piemontesi di Arquata Scrivia e Tortona, nell’Alessandrino. Il giorno successivo, lunedì, i collegamenti dalla Lombardia saranno regolari ma i regionali provenienti dalla Liguria e diretti a Milano continueranno a non fermarsi nei due scali. I provvedimenti – informa una nota di Viabilità Italia – sono stati presi per garantire il rispetto di una ordinanza con cui la Regione Piemonte ha fissato al 50%, in funzione anti Coronavirus, la capienza massima dei mezzi pubblici. Per le due località piemontesi è operativo un servizio sostitutivo con bus tra Arquata, Tortona e Voghera, con collegamenti diretti anche per Genova e Milano. Tra Genova e Arquata Scrivia sono disponibili i servizi regionali diretti consultabili nell’orario ufficiale.

