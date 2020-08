Dopo i 1462 i positivi di ieri i dati della Protezione Civile sull’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute: oggi sono 1444 i positivi e c’è un morto. Ci sono 79 persone in terapia intensiva (cinque in più di ieri) e 1168 i ricoverati con sintomi (dieci in meno di ieri)

Dopo i 1462 i positivi di ieri i dati della Protezione Civile sull’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute: oggi sono 1444 i positivi e c’è un morto. Ci sono 79 persone in terapia intensiva (cinque in più di ieri) e 1168 i ricoverati con sintomi (dieci in meno di ieri). I guariti sono 1322 mentre i tamponi effettuati sono 99108. In isolamento domiciliare ci sono 21909 persone. Non ci sono regioni a zero casi e le regioni con più positivi sono Lombardia (289), Campania (188) e Lazio (171).

I dati della Protezione civile per il 29 agosto: il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia

La ripartizione nelle regioni dei casi odierni: nel Lazio oggi 171 casi, 103 solo a Roma; oggi in Lombardia 289 positivi e nessun decesso; in Alto Adige oggi ci sono 9 positivi in più rispetto a ieri e nessun decesso nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 1.427. Rispetto a ieri salgono da uno a due i pazienti che necessitano le cure della terapia intensiva. In totale i pazienti covid ricoverati nei normali reparti degli ospedali sono 7. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.613, circa mille in più rispetto ad un mese fa. In Veneto i casi accertati oggi sono 151 per un totale da inizio emergenza di 22.755. C’è una nuova vittima, 2.120 dall’inizio della pandemia. Stabile la situazione clinica, con 136 ricoverati nei reparti ordinari, di cui 54 positivi, e 9 in terapia intensiva, di cui 6 positivi. Nelle Marche oggi 12 positivi su 943 tamponi: 6 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Macerata e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 2 rientri dall’estero (Romania), un rientro dalla Sardegna, 4 soggetti sintomatici, 3 contatti domestici e 2 casi in fase di verifica. Sono 5 i nuovi contagi di oggi in Basilicata su 692 tamponi analizzati. Nessun nuovo decesso. In Puglia i nuovi casi oggi sono 65: 56 in provincia di Bari, 3 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce. Non sono segnalati decessi. “Oggi, in provincia di Bari, abbiamo registrato 56 casi di positività al SARS Cov2., 29 sono cittadini di Bari e provincia rientrati da un viaggio in pullman organizzato in Calabria. – ha precisato il dg della Asl Ba, Antonio Sanguedolce – otto, invece, sono contatti stretti di casi già individuati. Sugli altri invece sono in corso gli approfondimenti del Dipartimento di prevenzione per ricostruire la catena del contagio e isolare eventuali nuovi focolai.” Dei tre casi positivi della Bat due sono riconducibili a casi positivi registrati nei giorni scorsi mentre dei cinque casi del Foggiano nelle ultime 24 ore 2 casi sono collegati a focolai già noti e circoscritti e 2 sono persone rientrate da Sardegna e Campania.

In Toscana i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 92: 5 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Croazia); 20 sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (13 Sardegna, 7 altro). Il 45% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Oggi non si registrano nuovi decessi. L’età media dei 92 casi odierni è di 37 anni. In Emilia Romagna nelle ultime 24 ore si registrano 149 contagi. Dei nuovi casi, 78 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Sono 24 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, 22 da altre regioni numero di casi di rientro da altre regioni è pari a 22. L’età media dei nuovi positivi oggi è 34,9 anni. Non si è registrato nessun nuovo decesso. In Friuli Venezia Giulia 20 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale).

