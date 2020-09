L’aggiornamento sulla diffusione sul Coronavirus oggi nel Lazio con il bollettino della Regione dopo i 230 casi e i due decessi di ieri: 219 casi di cui 129 a Roma e due decessi

Coronavirus Lazio: il bollettino per oggi 26 settembre

Nella Asl Roma 1 sono 41 i casi nelle ultime 24 ore e di questi uno è di rientro dall’Egitto. Sono ventidue i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 59 casi nelle ultime 24 ore e tra questi tre sono di rientro uno con link dalla Sardegna uno dall’Ucraina e uno dalla Lombardia. Diciotto sono i contatti di casi già noti e isolati e ventuno individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 29 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di sei casi di rientro due dall’Emilia Romagna, uno dalla Lombardia, uno dalla Sicilia, uno dalla Toscana e uno dalla Rep. Ceca. Quindici sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 11 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 19 i casi nelle ultime 24h e si tratta di tredici contatti di casi già noti e isolati e due casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 6 sono 16 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di tredici contatti di casi già noti e isolati. Nelle province si registrano 44 casi e nessun decesso

numeri dei nuovi casi di Covid-19 nel Lazio, ancora una volta sopra quota 200 (219) indicano che occorre “mantenere alta l’attenzione. La gran parte dei casi – commenta l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – si registra in ambito conviviale ed extra scolastico. Se non si rispettano le regole” avverte l’assessore, saranno “inevitabili altre misure di contenimento come l’obbligo di mascherine sempre”