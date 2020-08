Dopo i 119 casi di ieri la situazione sull’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia con i dati del bollettino della Regione: 269 casi e nessun decesso.

26 agosto: il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi

Ta i nuovi casi 20 sono debolmente positivi e 9 sono stati rilevati grazie a test sierologico. I tamponi effettuati sono 16.561, per un totale complessivo di 1.517.718 da inizio emergenza. Aumentano i pazienti in terapia intensiva che diventano 17, 2 in più rispetto a ieri. Stabili i malati ricoverati negli altri reparti covid. Per quanto riguarda la ripartizione dei contagi tra province: Milano ha 102 casi, di cui 66 a Milano città; Bergamo 14; Brescia 73; Como 9;

Cremona 11; Lecco 5; Lodi 5; Mantova 4; Monza e Brianza 15; Pavia 9; Sondrio 1; Varese 5.

Intanto oggi c’è stato un confronto in videoconferenza, tra i ministri degli Affari regionali, della Salute, dell’Istruzione, e dei Trasporti e i rappresentati delle Regioni per quanto riguarda la riapertura delle scuole. Sulle tematiche riguardati il trasporto pubblico locale, il governatore della Lombardia Attilio Fontana sottolinea come “il ministro dei Trasporti abbia confermato che ci sono problemi di capacità” di trasporto. “Il Comitato Tecnico Scientifico dovrà ancora esprimersi sulle proposte delle Regioni di aumentare la possibilità di riempimento. Ribadiamo, ancora una volta, che con le regole attuali moltissimi studenti non potranno salire sui mezzi pubblici per raggiungere la scuola. Tutto ciò, senza considerare che non ci sono i fondi aggiuntivi necessari per percorrere nuove iniziative”, aggiunge il governatore lombardo. “Appare dunque evidente che, per quanto stiamo apprendendo in queste ore, sarà necessario un cambiamento del modello di organizzazione scolastica con scaglionamento degli orari di ingresso e di uscita combinato alla didattica a distanza”, conclude Fontana. A Bergamo invece migliorano le condizioni del ragazzo di 17 anni, di Albano Sant’Alessandro, che lunedì 17 agosto si era sentito male e che era poi risultato positivo al coronavirus. Ora il tampone è negativo: il giovane non è più intubato e, anche se non è ancora fuori pericolo, pian piano sembra si stia riprendendo. Una buona notizia che ha rincuorato il padre, la madre e il fratello diciottenne, che stanno vivendo ore di grande apprensione. Il ragazzo, inizialmente ricoverato all’ospedale di Seriate, era stato trasferito al Policlinico di Milano, dov’è tuttora ricoverato in Terapia intensiva. Nessuna delle persone entrate in contatto con lui, tra familiari e amici che avevano partecipato anche a una festa di Ferragosto, erano risultati positivi al Covid-19.

