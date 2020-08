L’andamento dell’epidemia di Coronavirus oggi in Lombardia nel bollettino della Regione: ieri ci sono stati 239 nuovi contagi, oggi i casi sono 110, c’è un nuovo decesso.

Coronavirus Lombardia oggi: il bollettino del 24 agosto

Il bollettino specifica che tra i contagi 8 sono casi debolmente positivi e 3 sono stati individuati in seguito a test sierologici. Il numero dei tamponi è inferiore rispetto agli ultimi giorni: quelli effettuati nelle ultime 24 ore sono 7.722, per un totale complessivo da inizio emergenza di 1.491.278. Aumentano di 27 unità i pazienti guariti, ma anche quelli ricoverati in terapia intensiva che salgono a 15, uno in più rispetto a ieri. Anche i malati ricoverati negli altri reparti covid sono in aumento: 153 pazienti, 5 in più rispetto a ieri.

Nelle province i positivi sono così ripartiti: a Milano 53 nuovi contagi, con 31 casi a Milano città. Monza e Brianza registra 14 nuovi positivi e Bergano ne conta 16. Como ha 10 casi mentre Brescia 6. Varese 4 contagi in più rispetto a ieri, Lecco, Como e Pavia ne hanno 2. Sondrio, Lodi e Mantova hanno zero casi oggi.

