Oggi in Lombardia ci sono 185 nuovi contagi di Coronavirus: i dati del bollettino della regione per il 22 agosto

Oggi in Lombardia ci sono 185 nuovi contagi di Coronavirus: i dati del bollettino della regione per il 22 agosto. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 12957. Scendono a 14 i ricoverati in terapia intensiva. Non si registrano decessi.

Il bollettino di oggi sul Coronavirus in Lombardia: i dati del 22 agosto

L’assessore Gallera spiega che “L’aumento progressivo dei casi positivi registrato negli ultimi giorni è determinato dalle analisi effettuate a seguito del rientro dai Paesi a rischio (oggi sono 60 sui 185 casi registrati). Un altro 20% sul totale è riferito a contatti stretti di persone rientrate dall’estero nei giorni precedenti la campagna di screening avviata il 13 agosto scorso). Si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di persone asintomatiche. Lo screening ha permesso dunque di individuarne la positività, che altrimenti non sarebbe stata identificata, e contestualmente, attraverso l’isolamento, di arrestare la possibile ulteriore trasmissione del virus ai contatti stretti”. Oltre ai pazienti in terapia intensiva oggi sono in diminuzione anche i malati ospedalizzati negli altri reparti covid che scendono a 148. Tra i nuovi positivi 20 sono debolmente positivi, 2 individuati in seguito a test sierologici.

Per quanto riguarda la ripartizione dei casi nelle province: Milano ha 71 nuovi contagi, con 48 casi solo a Milano città. Impennata di casi a Pavia che ne registra 38. A Brescia ce ne sono 23. Bergamo è a zero casi, ma è probabile che ci sia stato un problema di comunicazione dei dati, visto che ieri erano 17. Monza e Brianza ha 12 positivi, Mantova 8, Lodi 7. Varese 6 nuovi contagi, Lecco e Como 4 casi per provincia, Sondrio ne ha 2 e Cremona 1.