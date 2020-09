Dopo i 125 casi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus oggi nel Lazio nel bollettino della Regione: 130 casi e zero decessi; 80 positivi solo a Roma

I dati sul Coronavirus oggi nel Lazio: il bollettino del 2 settembre

Il bollettino specifica che si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 52%) e i casi con link dalla Sardegna (circa 38%). Nella Asl Roma 1 sono 41 i casi nelle ultime 24 ore e di questi ventuno i casi di rientro, sedici con link dalla Sardegna, due dalla Sicilia, uno dalla Campania, uno da Malta e uno dalla Francia, quattro sono contatti di casi già noti e isolati e quattro casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 2 29 positivi: tra questi dodici i casi di rientro, nove con link dalla Sardegna, uno dalle Marche, uno dalla Spagna e uno dalla Francia. Nella Asl Roma 3 10 contagi: sette i casi di rientro, cinque con link dalla Sardegna, uno dalla Calabria e uno dalla Romania, due sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 8 i casi e tra questi cinque i casi di rientro, quattro con link dalla Sardegna e uno dalla Romania. Tre sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 10 casi e si tratta di sette casi di rientro, quattro con link dalla Sardegna, uno dalla Campania, uno dalla Croazia e uno dalla Spagna. Due sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 7 i casi e di questi cinque sono con link dalla Sardegna e due sono contatti di casi positivi già noti e isolati. Nelle province si registrano 25 casi e zero decessi. Nella Asl di Latina sono undici i casi e di questi quattro con link dalla Sardegna, due dalla Puglia, uno dalla Romania e uno dalla Polonia. Un caso e’ un contatto di un caso positivo gia’ noto e isolato. Nella Asl di Frosinone si registrano sette casi e di questi quattro sono contatti di casi già noti e isolati e uno individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Viterbo sono sei i casi e sono tre con link dalla Sardegna e due contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti si registra un caso con link dall’Albania.

Intanto sono due i nuovi casi positivi individuati ieri negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino con i test rapidi. Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio spiegando che allo “scalo di Fiumicino ieri è stato individuato un nuovo caso positivo e si tratta di un cittadino residente nel Lazio e di rientro dalla Spagna. Un nuovo caso positivo individuato all’Aeroporto di Ciampino e si tratta di un cittadino residente in Campania e proveniente da Madrid (Spagna)”. “Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati attraverso l’utilizzo dei test rapidi antigenici sono stati 183, confermati successivamente dal test molecolare – prosegue l’Unità di Crisi regionale -. Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale”. E l’assessore alla Sanita’ del Lazio, Alessio D’Amato, a margine di una visita al drive-in per i test Covid nell’area dedicata alla lunga sosta all’aeroporto di Fiumicino, spiega: sulla scuola “intanto stiamo facendo i test sierologici, e l’obiettivo e’ arrivare a 120mila operatori screenati, un traguardo ambizioso. Poi faremo anche test a campione sugli studenti, e li’ dove sara’ necessario, se emergeranno situazioni di positivita’, utilizzeremo anche le squadre Uscar con i tamponi rapidi per circoscrivere il piu’ possibile eventuali focolai che speriamo non ci siano”. Cosi’ .

