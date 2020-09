Dopo i 978 positivi di ieri i dati della Protezione Civile sulla situazione dei contagi di Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute: articolo in aggiornamento

2 settembre: il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia, i dati della Protezione Civile

La ripartizione nelle regioni dei nuovi casi: in Alto Adige su 1.048 tamponi sono stati registrati 10 nuovi casi positivi. Resta invariato il numero di pazienti, ovvero 6 nei normali reparti ospedalieri e 2 in reparti di terapia. Sono invece 1.450 le persone in isolamento domiciliare (delle quali 201 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta). Nelle Marche 17 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Sono stati effetuati 1.257 tamponi. Dei 17 nuovi contagi 6 sono stati riscontrati in provincia di Pesaro Urbino dove i casi salgono a 2.954, 3 ad Ascoli Piceno (363), 3 a Fermo (525), 2 ad Ancona (1.942), 1 a Macerata (1.219) e 2 fuori regione. I nuovi positivi comprendono 8 soggetti sintomatici, 4 rientri dall’estero (Albania e Ucraina), 1 rientro dalla Sardegna, 2 contatti in ambiente domestico, un contatto in ambiente di lavoro e un caso in fase di verifica. Non ci sono nuovi decessi. In Veneto 163 nuovi casi e un decesso. Sui nuovi casi, ha spiegato il governatore del Veneto Luca Zaia, “pesano molto i vacanzieri che sono la stragrande maggioranza. Siamo passati da bollettini quotidiani ad un bollettino sporadico dove il dato concreto e’ che i vacanzieri hanno fatto impennare la curva dei contagi. Abbiamo evidenza di contagi dalla Sardegna, importanti contagi da Malta e Croazia, poi anche da Spagna”. In Basilicata 2 nuovi casi, riguardanti un residente a Barile e un residente a Potenza (in isolamento nel Lazio), su un totale di 585 tamponi effettuati ieri. Non ci sono nuovi decessi. In Abruzzo 24 nuovi casi di Coronavirus, di età compresa tra i 2 e i 56 anni. Il totale dei contagi da inizio emergenza sale dunque a 3.804, con i decessi che restano 472. Gli altri casi sono stati individuati in provincia di

