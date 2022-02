Il vergognoso sciacallaggio di Donato e Granato sulla ragazza di 15 anni morta a Palermo

La giovane è deceduta nei giorni scorsi e, nonostante non ci siano prove a sostegno di questa tesi, le due politiche fanno il classico sciacallagio no vax

Cita “notizie di prima mano da fonte riservata”, senza rivelare nessun dettaglio ma solamente per ammiccare a quelle sue convinzioni che l’hanno resa molto in voga tra chi si oppone al vaccino. E c’è chi si fida di lei, a occhi chiusi, nonostante siano arrivate le prime smentite. Ed era successa già la stessa cosa per quel che riguarda la morte di Domenico Biscardi. La senatrice della Repubblica Bianca Laura Granato si ripete, facendo del mero sciacallaggio sulla 15enne morta a Palermo nei giorni scorsi. E la segue a ruota anche un’altra paladina del mondo anti-vaccinista, l’eurodeputata Francesca Donato, che – anche lei – parla di “correlazione” senza alcuna prova.

15enne morta a Palermo, lo sciacallaggio social di Donato e Granato

“Morta a 14 anni a Palermo nel sonno dopo la dose di vaccino (notizie di prima mano da fonte riservata). Ma se non ti fai il vaccino non puoi prendere un mezzo pubblico, ti fai la scuola a distanza, non puoi fare sport, andare al cinema, al ristorante… Fino a quando abuseranno della nostra mitezza?”. Questo quanto scritto dalla Senatrice Granato sui social. Più criptica, ma con lo stesso stratagemma, l’eurodeputata Francesca Donato.

Tragedia a Palermo, 15enne muore nel sonno: disposta autopsia https://t.co/LjdrgMHDly vaccinata ovviamente — Francesca Donato (@ladyonorato) January 31, 2022

Entrambe le rappresentanti politiche italiane linkano l’articolo scritto dal quotidiano “Il Sicilia”. E pensare che al suo interno ci sono anche le parole di don Ugo Di Marzo, sacerdote della parrocchia di Santa Maria delle Grazia frequentata da Katia Spataro, la 15enne morta a Palermo (e pensare che Granato è riuscita anche a sbagliare l’età) nei giorni scorsi per un malore nel sonno. E il prelato dice espressamente: “A chi specula dando la colpa al vaccino rispondo che era vaccinata da più di cinque mesi. Vedremo cosa stabilirà l’autopsia, adesso aspettiamo che la salma venga restituita alla famiglia e pregare per lei chiedendole di darci la forza di andare avanti”.

Evidentemente, sia Bianca Laura Granato che Francesca Donato non hanno avuto quel minuto per leggere l’articolo che hanno postato sui social. Erano più prese a cibare quell’ansia social contro i vaccini. Ovviamente sulla giovane ragazza saranno effettuati tutti gli esami di rito per capire quali siano state le cause del suo decesso. Ma non esistono “notizie di prima mano da fonte riservata”, come quelle citate dalla senatrice della Repubblica italiana.