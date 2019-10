La 13enne che si uccide per le offese su ThisCrush

Una serie di offese anonime apparse sulla sua “lavagna” di ThisCrush, un social molto in voga tra i giovanissimi, potrebbero avere spinto Ludovica (è un nome di fantasia), 13 anni compiuti appena venerdì scorso, a togliersi la vita domenica sera gettandosi dal nono piano della sua abitazione in zona Aurelio, a due passi dal Vaticano. Lo racconta oggi il Messaggero:

Prima di lanciarsi nel vuoto Ludovica avrebbe ricevuto una telefonata sulla quale la polizia sta indagando. Ma quelle frasi, quegli insulti, più volte ripetuti nel tempo e anonimamente sulla piattaforma social potrebbero avere ingigantito i suoi problemi, contribuendo al gesto estremo. Tanto che i poliziotti, più volte, hanno chiesto alle sue amiche più strette, convocate ieri negli uffici del commissariato Aurelio, se fossero a conoscenza dei messaggi su This Crush. In passato, proprio una delle amiche, aveva provato anche a difenderla pubblicando messaggi indirizzati all’anonimo, come: «Ao a chicca/o nn me tocca Ludovica che l’odio che hai pe lei è solo invidia». Ma le offese non si erano fermate.