Dal DEF scompaiono i soldi per gli insegnanti e gli statali

Dalla manovra scompaiono quattro miliardi di euro. Nella Nota di Aggiornamento al DEF approvata ieri dal governo giallorosso sono scomparsi i soldi per il rinnovo del contratto per 3 milioni di dipendenti pubblici scaduto a dicembre. Anche perché, ricorda oggi il Corriere della Sera, solo per gli insegnanti il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti si è spinto a promettere un aumento di 100 euro al mese.

Dal ministero della Pubblica amministrazione assicurano che i soldi ci saranno, verranno inseriti nel disegno di legge di Bilancio. E arriveranno dalla spending review, la revisione della spesa pubblica, e dalla riduzione dei sussidi dannosi per l’ambiente. Ma nel documento approvato ieri dal consiglio dei ministri che prepara la strada per la legge di bilancio quei soldi vengono destinati ad altre spese. E’ vero che c’è ancora tempo per intervenire: ci saranno 23 provvedimenti che viaggeranno in parallelo alla manovra. Non solo il decreto fiscale e quello per il taglio del cuneo. Ma anche quelli per la revisione del superticket, per il riordino dei giochi, per le autonomie.

Fioramonti li aveva promessi:

«Vorrei nella prossima legge di bilancio provare a mettere ordine alle emergenze. E necessario dare un riconoscimento agli insegnanti. Penso ad un aumento mensile a tre cifre, cento euro. Con questo investiremmo più della metà dei due miliardi. Il resto sarà per investimenti: da subito istituirò un ufficio al Miur per accompagnare le scuole e gli enti locali nel percorso per la ristrutturazione degli edifici scolastici». Con stipendi differenziati, altri aumenti?

«La dedizione di un insegnante non si misura con le ore di lavoro. La scuola non è un ufficio postale e funziona grazie al lavoro anche volontario che fanno molti insegnanti per passione e perché sanno che la loro è una missione sociale. Non credo che un aumento di stipendio come premio funzioni».

Adesso si dimetterà?

