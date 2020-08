L’andamento dell’epidemia di Coronavirus oggi in Lombardia con il bollettino della Regione per il 12 agosto: dati in rialzo con i nuovi positivi che arrivano a 102. Nessun nuovo decesso

12 agosto: il bollettino sul Coronavirus oggi in Lombardia

Tra i 102 nuovi casi la Regione specifica nel bollettino che per 16 si tratta di debolemente positivi mentre 5 sono stati rintracciati in seguito a test sierologico. Oggi i tamponi effettuati sono 7.960 per un totale complessivo di 1.387.206 dall’inizio dell’epidemia. Continuano ad aumentare i guariti e i dimessi che oggi sono 95 in pià per un totale di 74700. Come ieri i ricoverati in terapia intensiva rimangono stabili a 10, mentre aumentano gli ospedalizzati che salgono a 165, 5 in più nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda la ripartizione dei nuovi positivi per provincia gran parte dei casi nelle ultime 24 ore è localizzata in quella di Milano che ha 29 contagiati, di cui 13 solo a Milano città. La Regione non ha fornito ulteriori dettagli sull’origine dei nuovi casi. Anche a Mantova contagi in rialzo con 19 nuovi casi nelle ultime 24 ore. In provincia di Brescia i nuovi positivi sono 11. A Como ci sono 8 casi, a Varese 6. A Lecco e Lodi ci sono 5 casi. Per quanto riguarda Lodi e Brescia tre ragazzi di Lodi e 7 di Brescia sono risultati positivi al Covid dopo una vacanza sull’isola di Pag, in Croazia. I bresciani hanno fatto rientro in Italia lunedì, mentre i lodigiani, a oggi asintomatici, erano in una compagnia di 150 giovani, soprattutto studenti, alcuni dei quali sono stati male al rientro in Italia, dopo essere stati in Croazia dal 25 luglio al primo agosto scorso. L’Ats di Milano è attualmente al lavoro per cercare di avere chiara la mappa del contagio. Intanto, a Lodi diverse persone che stavano per partire per Ferragosto proprio per la Croazia stanno cercando di disdire la vacanza. Nella provincia di Monza e Brianza i casi sono 4, mentre Cremona e Pavia hanno 2 casi a testa. Sondrio si ferma a un solo caso. Oggi nessuna provincia è a quota zero positivi nelle ultime 24 ore.