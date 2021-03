L’Italia non torna gialla dopo Pasqua: una delle ipotesi a cui lavora il governo -alle prese, tra le altre cose, con le misure anti-Covid che scadranno il prossimo 6 aprile- è quella di una ‘mini-proroga’ della stretta anti contagio. Unica possibile eccezione la riapertura della scuola dell’infanzia e delle primarie nelle zone rosse.

Zona rossa dopo Pasqua fino al 15 aprile? (Ma con le scuole aperte)

Secondo Adnkronos la proroga delle restrizioni in atto sarebbe di una sola settimana, ovvero dal 6 all’11 aprile. “Pensiamo che dopo la Pasqua la situazione migliorerà gradualmente – dice il ministro dell’Economia Daniele Franco -, e poi ci muoveremo con gradualità verso una situazione più normale a maggio e giugno: questo grazie alla disponibilità dei vaccini e all’aiuto che arriva dalla stagione più calda”. Il ministro dell’Istruzione Bianchi spiega invece per quanto riguarda le scuole: “Lavoriamo giorno e notte per poter riaprire”. Il Messaggero invece scrive che le zone rosse potranno rimanere fino al 15 aprile, almeno secondo quanto chiede il CTS. In ogni caso ancora non è stato deciso niente, se non che verrà emanato un nuovo decreto dopo quello in scadenza il 6 aprile:

Ma a palazzo Chigi si pensa al dopo Pasqua e alla scrittura di un nuovo decreto il cui contenuto sarà oggetto di un prossimo incontro tra i capidelegazione dei partiti di maggioranza. Nella riunione della cabina di regia, che si riunirà nei prossimi giorni, si valuterà anche la possibilità – caldeggiata dal Cts – di prolungare sino al 15 aprile le restrizioni in vigore a seguito della modifica delle zone a colori. «Nulla è ancora deciso», spiega il ministro Speranza, e si dovrà attendere ancora. E’ però certo che si procederà ancora con la formula del decreto e con misure che non entreranno in vigore il giorno seguente, ma si darà tempo a famiglie e imprese di organizzarsi.

“Al momento siamo in una fase interlocutoria, nulla è ancora deciso…”, spiega una fonte di governo all’Adnkronos. Precisando che, anche sulla riapertura di scuole d’infanzia e primaria in zona rossa, nulla è ancora stabilito. Una delle ipotesi sul tavolo è una mini-proroga di 7-10 giorni, allargando tuttavia le maglie della stretta sulle scuole, per consentire ai più piccoli di tornare in aula anche nelle zone rosse. Su questo ci sarebbe un ampio fronte in maggioranza, con qualche distinguo di ‘peso’. Ieri intanto, alla riunione con i vertici del Cts e il ministro della Salute Roberto Speranza, sono stati esaminati i dati epidemiologici e la curva dei contagi. Presto la cabina di regia per avviare il confronto -non è stata ancora convocata ma lo sarà a stretto giro- visto che le misure vanno comunicate in anticipo per dare ai cittadini la possibilità di organizzarsi, come invocato dal premier Mario Draghi già nel suo discorso di insediamento alle Camere. Per quanto riguarda la scuola il dibattito è tra gli ‘aperturisti’ che guardano alla Francia -in lockdown ma con le scuole aperte- e i ‘rigoristi’ che tirano in ballo la Germania, che alla crescita dei contagi e dei morti ha sacrificato anche le aule scolastiche