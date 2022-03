“Zio Vanya”, la nuova catena di fast food russa che scimmiotta McDonald’s (che ha chiuso tutti i ristoranti)

Tra le aziende che hanno sospeso i rapporti con la Russia c’è anche McDonald’s: la catena di ristoranti fast food, insediatasi nel Paese nel gennaio del 1990 col primo punto vendita a Mosca in Piazza Pushkin, ha abbassato le serrande dei suoi 850 esercizi pur continuando a pagare i suoi 62.000 dipendenti “che hanno messo il loro cuore e la loro anima nel nostro marchio”. Vjačeslav Viktorovič Volodin, presidente della Duma, dopo aver appreso la notizia aveva fatto sapere che “sarebbe il caso di sostituire i ristoranti della catena di fast food americana con dei locali autoctoni”.

Va in questa direzione la registrazione di un marchio russo incredibilmente simile a quello del pagliaccio, se non fosse che l’iconica “M” è sdraiata sul fianco destro a formare una “B”: si chiama “Zio Vanya”, in onore di un dramma dello scrittore russo Anton Cechov. A segnalarlo è stato su Twitter Josh Gerben, avvocato della Gerben Law Firm specializzato in materia di proprietà intellettuale.

Trademark squatting has begun in Russia.

On March 12th, a trademark application was filed for the McDonald’s logo with the words “Uncle Vanya.”

The Russian State Duma had earlier suggested that Russia would replace all McDonald’s with “Uncle Vanya’s.”

