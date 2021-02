Ma cosa è saltato in testa a Zingaretti per dire che c’è bisogno di Barbara D’Urso la sera in tv?

“Ce n’è bisogno!”: quando il leader del Partito Democratico dice questa frase ci si immagina che si riferisca alla giustizia sociale, a un lavoro dignitoso per tutti, all’eliminazione delle discriminazioni di ogni genere, di vaccinare tutti nel più breve tempo possibile. E invece no. Nicola Zingaretti su Twitter spiega che è di Barbara D’Urso che necessita il paese:

Le reazioni all’incredibile usc”ita social del segretario DEM non sono tardate: “Nicò elimina sto tweet per favore…” scrive qualcuno. Altri trovano un’incredibile somiglianza nello stile del leader della Lega: “Salvini esci da questo corpo!”. C’è chi poi preferisce affidarsi alle figure, non sia mai che risultino di più immediata comprensione:

Mentre c’è chi spera in un provvidenziale hackeraggio o in uno scherzo in tanti non riescono a credere che Zingaretti lo abbia detto davvero:

E chi rielabora a suo modo Bella Ciao:

Una mattina mi son svegliato ed ho trovato #Zingaretti che ha bisogno della Carmelita #noneladurso Ciao belli#24febbraio @pdnetwork — glosweety 🇪🇺 #Antifa #NoBorders (@GlosweetyGlo) February 24, 2021

Non è un fake come in tanti si augurano angosciati mentre ricordano altri tempi e altri leader: “me lo vedo proprio Berlinguer sul palco di p.zza San Giovanni arringare la folla: “compagni!! Discoring e TG L’una non si toccano!! e noi ci batteremo per questo”.