L’assurda polemica su Zerocalcare troppo romanesco in “Strappare lungo i bordi”

Nel mare di complimenti e applausi per “Strappare lungo i bordi”, c’è anche qualcuno che alza il dito per muovere una critica a Zerocalcare per la sua nuova serie animata uscita recentemente su Netflix. “Troppo romanesco”, è l’appunto ricevuto da Michele Rech su più fronti: molti hanno dichiarato di non essere riusciti a capire tutto nel suo parlato un po’ trascinato e squisitamente romano, tanto da aver avuto bisogno dei sottotitoli, servizio sul quale Netflix è stato sempre impeccabile.

io amo questa serie e poi l’accento romano da quel tocco in più #StrappareLungoIBordi pic.twitter.com/sJl5Vx5T3a — strega.varana.real (@midddrast) November 20, 2021

Se è vero che la parlata dei personaggi della serie, tutti doppiati da Rech tranne l’Armadillo che parla con la voce di Valerio Mastrandrea, è in larga parte dialettale e dalle parole un po’ “masticate”, è anche vero che se non si apprezza questo genere probabilmente un prodotto video di Zerocalcare non è proprio l’ideale.

Da Romano, mi scuso con il resto d’Italia per il “romanesco” di #zerocalcare : è un dialettaccio deteriore da ragazzo di centro sociale incomprensibile anche a noi cittadini della Capitale. — Tiberio S. Gracco (@TribvnvsPlebis) November 20, 2021

Il fumettista infatti ha fatto proprio di questo stile la chiave di tutti i suoi corti animati, a partire da quelli diffusi sul suo canale Youtube fino a quelli divenuti popolarissimi durante la quarantena diffusi su La7 a Propaganda Live dal titolo, appunto, “Rebibbia Quarantine”, in cui raccontava le restrizioni vissute dal quartiere dove abita a Nord Est di Roma.

Se @zerocalcare abbandona il romanesco, che capisce lui e pochi altri, fa un salto di qualità che non lo ferma più nessuno.#StrappareLungoIBordi — Ilcreattore (@PakoPakocchio) November 21, 2021

Zerocalcare e la parlata in romanesco

In un’intervista a Fanpage lo stesso Rech si era espresso sull’argomento, ancora prima che venisse sollevato e diventasse oggetto di polemiche: “Le persone che ammiro di più e che mi fanno più ridere al mondo sono le persone che riescono a switchare su registri linguistici diversi, a passare da uno molto aulico a uno molto basso, dialettale. Sono le persone che rispetto di più al mondo. Per me, paradossalmente, il romano è la lingua della comfort zone: io parlo più romano nelle interviste che con mia madre, non perché lo devo ostentare ma perché è la mia questione identitaria, che mi fa sentire trincerato nel mio fortino”.