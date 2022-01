L’attivista per i diritti umani è tornato virtualmente in aula sostenendo il suo primo esame dopo la scarcerazione: “Questo giorno ha un significato enorme per me, un ricordo di quello che avevamo una volta e del tempo che sognavamo”.

Patrick Zaki è tornato, virtualmente, all’università. Il giovane, che al momento si trova ancora in Egitto – dove sta aspettando la prossima udienza sul suo caso che si terrà il 1° febbraio – ha ripreso a frequentare l’Università di Bologna, sostenendo l’ultimo esame della sua prima sessione del master GEMMA a cui è iscritto. Un esame, quello sui Movimenti femminili nella storia moderna italiana, che avrebbe dovuto sostenere due anni fa, prima che i suoi studi fossero brutalmente interrotti.

Nel febbraio 2020, infatti, l’attivista per i diritti umani, che si era recato nel suo Paese d’origine per una breve vacanza con la famiglia, fu arrestato e costretto in cella per oltre 22 mesi prima di essere scarcerato lo scorso dicembre, poco prima di Natale. Ora, in attesa della prossima udienza, Zaki si gode questo primo traguardo, ottenuto con il massimo dei voti: un 30 e lode che mette a nudo tutta la sua voglia di studiare e raggiungere i propri obiettivi.

Il ritorno di Zaki all’università e quel 30 e lode che sa di rivincita

E ad annunciare la bella notizia è stato proprio Zaki, tramite il suo profilo Facebook. “Come sempre, grazie mille Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, è bello tornare studente e non vedo l’ora di essere fisicamente in aula molto presto“. E ancora: “Questo giorno ha un significato enorme per me, un ricordo di quello che avevamo una volta e del tempo che sognavamo. Brindo a quelli che abbiamo perso e a quelli che ancora combattono“.

Poi, il giovane ha ringraziato i suoi professori: Maria Pia Casalena e Francesco Cattani e Rita Monticelli, coordinatrice del master che, come riporta la Repubblica, si è detta entusiasta di questo risultato: “È stato un bellissimo esame, superato e anche brillantemente in video collegamento. Non ho mai visto uno studente così felice di fare un esame, Patrick lo era. Era felice di farlo, di essere tornato a studiare. È stato un bell’esame anche per noi della commissione. Ci ha dato molta soddisfazione, lui ha mostrato molta capacità critica. Per noi docenti vederlo dopo due anni è stato un momento emozionante. Finalmente una bella notizia“.