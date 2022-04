La storia dietro la foto del bambino con la tomba della mamma | VIDEO

Il piccolo Wlad ha solamente dieci anni ed è stato costretto a piangere la propria madre per colpa della guerra. L’immagine del bambino di 10 anni che veglia sulla tomba della mamma è diventata una delle tante fotografie simbolo di quel che è successo a Bucha nel mese di marzo. Ma dietro a quello scatto c’è una storia fatta di un passato felice, di un presente doloroso e di un futuro incerto.

“Wlad, 10 anni, con una tomba dietro di lui, la tomba di Marina, sua madre. I giochi di Wlad sono in mezzo alle macerie, solo per ricordarci che la vita continua in questa convivenza con la guerra.”@RodrigoabdAbd, fotoreporter Associated Press, in collegamento da Kiev, a #CTCF pic.twitter.com/goVjvAiz4l

— Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 10, 2022