Il Suv rosso che piomba sulla folla del corteo natalizio a Waukesha (Wisconsin) | VIDEO

Il bilancio è, purtroppo, ancora in divenire con le forze dell’ordine hanno reso noti i numeri ufficiali solo a distanza di diverse ore. Si parla di almeno 5 morti e e 40 feriti dopo che un suv rosso si è scagliato ad altissima velocità contro le centinaia di persone scese in strada per il classico corteo natalizio (a pochi giorni dalla Festa del Ringraziamento) a Waukesha, cittadina del Wisconsin non molto distante da Milwaukee. L’uomo alla guida di quell’automobile è stato arrestato. Le immagini, riprese da quelle persone che stavano assistendo all’evento, sono molto forti.

WARNING: Graphic footage Top-down video footage shows a driver deliberately plowing through a Christmas parade in Waukesha, Wisconsin. pic.twitter.com/fo5xXPF12q — The Post Millennial (@TPostMillennial) November 22, 2021

Waukesha, il suv che piomba su un corteo nel Wisconsin

Alla guida di quel suv rosso che è piombato, a tutta velocità, sulla gente di Wakuesha è sotto interrogatorio. Si tratta, come ufficializzato dalla Polizia del Wisconsin, del 39enne Darrell E. Brooks Jr. L’uomo era uscito di carcere – dopo aver pagato una cauzione da mille dollari – due giorni fa ed era già noto alle forze dell’ordine perché colpevole di diversi reati. Non si conoscono le motivazioni che lo hanno portato a compiere quel folle gesto che, viste anche altre immagini, sembra essere tutt’altro che un incidente.

🇺🇸 | #AHORA Un auto atropella y hiere a varias personas en #Wisconsin. Hay varios heridos y hay ambulancias en el lugar. pic.twitter.com/EDbnvuEr9g — Página 13 (@pagina_13) November 22, 2021

In questo ulteriore filmato, che mostra gli istanti precedenti all’impatto con la folla, si vede quel suv rosso sfrecciare ad altissima velocità per le strade impegnate dal corteo natalizio di Wakuesha (nel Wisconsin). L’automobile guidata da Darrell E. Brooks Jr sfiora anche una bambina che gioca a bordo strada. La piccola è stata fortunata, ma molti altri suoi coetanei sono stati ricoverati – alcuni con gravi ferite – in ospedale. Tra i 40 feriti ci sarebbero – infatti – anche 15 bambini.