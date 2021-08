“AAA cercasi Luigi fidanzato con Valeria”: i volantini che la fantomatica Michela ha firmato e sono stati distribuiti a Scafati scatenando il gossip nel paese hanno un’origine del tutto inaspettata. E il guerrilla marketing non c’entra assolutamente niente

L’incredibile fine della storia del volantino “AAA cercasi Luigi fidanzato con Valeria” a Scafati

Il volantino che tanto ha fatto chiacchierare Scafati, fino a diventare un fenomeno social virale, recitava: “AAA cercasi Luigi, fidanzato con Valeria, che vive zona Scafati. Voglio raccontargli e fargli vedere come la sua fidanzata si diverte a distruggere anni di convivenza con una relazione clandestina con il mio compagno, tra l’altro lei recidiva (nel volantino c’è un refuso ndr.)Ci sono chat e chiamate che confermano gli incontri avvenuti mentre io e Luigi eravamo sul posto di lavoro. Sono Michela, questo è il mio numero, sarei lieta di scambiare due chiacchiere con Luigi”.

I foglietti gialli sono stati distribuiti nel paese nella notte tra sabato e domenica da un’auto in corsa, una a Renault Clio di colore bordeaux, che li ha praticamente lanciati. Alla guida però non c’era Michela, perché Michela non esiste. Come non esiste quel numero di telefono, intestato a un extracomunitario, che è stato attivato il 13 luglio in un centro commerciale a Napoli. Chi lo ha chiamato non ha ricevuto risposta. Invece esiste una persona che voleva mettere in difficoltà Valeria e il suo compagno Luigi. Come racconta il Corriere della Sera infatti c’è uno stalker dietro l’idea di quei volantini. Un uomo che già in passato aveva mandato degli sms a Valeria. Lei non lo aveva denunciato e ora lui ha provato a creare altre difficoltà a lei e al suo compagno Luigi con la vistosa iniziativa. «È solo un mitomane che, sentitosi rifiutato, ha cercato di creare problemi a questa coppia», spiega il Corriere citando il

comando tenenza.