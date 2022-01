“Il rispetto non si conquista con i goal, Vlahovic gobbo di m…”, “le tue guardie non ti salveranno la vita, zingaro per te è finita”, questa soltanto una parte degli striscioni apparsi nella notte a Firenze mentre i rumors di calciomercato raccontavano di una trattativa in dirittura di arrivo tra la Fiorentina e la Juventus per il trasferimento a Torino del calciatore serbo Dusan Vlahovic. Odio e razzismo esposti nei pressi dello stadio e sul web, che hanno preoccupato la questura del capoluogo toscano al punto da organizzare una serie di servizi di polizia a tutela della salute del calciatore, che per il momento non ha sporto denuncia.

La casa di Vlahovic sorvegliata dalla Questura dopo le minacce per il passaggio alla Juventus

Nei pressi dell’abitazione dell’attaccante ormai ex viola è stata avviata una “sorveglianza dinamica”, che consiste in un frequente passaggio di pattuglie. Il caso – secondo quanto riporta Repubblica – sarà affrontato anche dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, in programma nel pomeriggio in prefettura. Messaggi minatori anche per il patron della squadra, Rocco Commisso: le frange più violente del tifo viola non hanno digerito la gestione societaria della vicenda, e sono esplose per l’ennesimo passaggio di un loro beniamino ai rivali della Juventus. Dopo Baggio, Bernardeschi, Cuadrado e Chiesa, quello di Vlahovic è l’ennesimo trasferimento di un certo livello da Firenze a Torino. Secondo Sky Sport le parti hanno trovato un accordo sulla base del pagamento di 75 milioni di euro. Ieri sera il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè aveva dettato le condizioni dell’affare, del quale si discuteva già dallo scorso ottobre: nessuna contropartita tecnica, pagamento intorno ai 70 milioni e nessun dilazionamento. Il calciatore ha già salutato i suoi ormai ex compagni di squadra e si prepara alla sua nuova avventura in bianconero che inizierà tra qualche giorno.