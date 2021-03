Vittoria Lucia Ferragni: è nata la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, come ha annunciato la sua mamma su Instagram

Vittoria Lucia Ferragni: è nata la figlia dei Ferragnez

“La nostra Vittoria”, annuncia Chiara. E dopo un anno di pandemia forse il nome della bambina è anche un augurio di sconfiggere per sempre il virus e lasciarci alle spalle questo periodo così difficile. La piccola, a differenza del fratellino Leone che è nato a Los Angeles e ha anche la cittadinanza americana, ha visto la luce a Milano. Proprio le restrizioni dovute al COVID hanno avuto un ruolo determinante in questa scelta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Anche il papà della bimba, Fedez, ha usato le stesse parole per annunciare la nascita. Proprio lui a Sanremo ha dato il primo indizio sul nome della bambina: sulla sua camicia erano stampate le iniziali di tutti i membri della famiglia: C per Chiara, L per Leone, F per Federico e per l’appunto V. V come Vittoria. In pochi minuti il post ha raggiunto il milione di like, con molti commenti e auguri dei follower, dai tradizionali ‘congratulazioni’ e ‘benvenuta’ ai più originali ‘più bella non potevi farla’, i fan della coppia più social d’Italia si sono scatenati.

Vittoria, il cui nome è rimasto segreto fino a oggi (ma a Sanremo era trapelato che l’iniziale sarebbe stata la lettera ‘V’) è la secondogenita di Chiara Ferragni e di Fedez ed è nata a Milano, tre anni dopo il fratellino Leone, che lo scorso 19 marzo ha festeggiato il suo compleanno.

La figlia della coppia più social d’Italia dovrebbe essere nata al termine della gravidanza, al contrario di Leone che è nato in anticipo a Los Angeles. Come il fratello, la piccola avrà entrambi i cognomi, quello della madre e quello del padre. Una scelta che la stessa Ferragni aveva spiegato un mese fa con una story su Instagram:

“Alla bimba metterò entrambi i cognomi, perché sono importanti allo stesso modo e dare solo il cognome del padre deriva da un sistema patriarcale con cui non mi trovo d’accordo”.