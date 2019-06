Vincenzo Auricchio, docente di matematica del liceo “Giambattista Vico” arrestato nei giorni scorsi per atti sessuali su due alunne si è ucciso oggi pomeriggio, sabato, sparandosi un colpo di pistola. Auricchio, 53 anni, da alcuni mesi aveva una relazione con una studentessa e un’altra l’aveva avviata di recente con una seconda ragazza.

Vincenzo Auricchio: si spara il professore del Vico accusato di atti sessuali

Probabilmente non ha retto alla vergogna seguita all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare. Sono in corso accertamenti su come si sia procurato l’arma. Auricchio, di 53 anni, insegnava matematica ed era stimato sia dal capo d’istituto sia dalla preside. Dalle indagini era emerso che da alcuni mesi aveva una relazione con una studentessa e un’altra l’aveva avviata di recente con una seconda ragazza. Il prof era quindi sospettato di abusi sessuali su due studentesse, all’epoca dei fatti minori di 16 anni, che sarebbero avvenute quando insegnava al liceo ginnasio statale “Giambattista Vico” di via Salvator Rosa, uno dei principali istituti di Napoli.

L’insegnante è stato posto ai domiciliari giovedì mattina dai Carabinieri e sulla vicenda vige il più stretto riserbo da parte degli investigatori coordinati dal pool fasce deboli della Procura di Napoli. Secondo quanto emerso, il caso sarebbe legato non a un’avvenuta violenza, ma a una chat tra il professore e le due studentesse che sarebbe sfociata in messaggi hot. La denuncia è stata presentata dal padre di una delle due ragazze che avrebbe letto i messaggi scambiati in chat. Le indagini proseguono serrate per fare la massima chiarezza su una vicenda che coinvolge uno stimato professore di uno dei principali licei napoletani.

Leggi anche: Lotti, Palamara e il caso Consip