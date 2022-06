“La salsa ‘a facite ‘a sera primma”, l’imperdibile comizio della candidata a Mercato San Severino | VIDEO

Vilma Campanile correrà, il prossimo 12 giugno, per una poltrona in consiglio Comunale. E ha dato alle donne la sua “ricetta” per il voto

Ci sono storie che solamente le ultime settimane di campagna elettorale sono in grado di scrivere e raccontare. Questa vicenda non arriva da un grandissimo centro urbano, ma da Mercato San Severino, un comune di circa 22mila abitanti in provincia di Salerno. E proprio lì, nei giorni più concitati in attesa del silenzio elettorale e del voto per l’elezione del sindaco (in programma domenica 12 giugno) una delle candidate al Consiglio Comunale ha voluto inviare un messaggio a tutte le donne che sono chiamate alle urne. E così Vilma Campanile, con questo video, si è ritagliata uno spazio nel librone dei più paradossali comizi politici.

Vilma Campanile, la candidata che dice alle donne di “fare la salsa” prima di votare

Il comizio risale all’inizio del mese di giugno, quando Vilma Campanile ha partecipato a un comizio in piazza per sostenere la candidatura a sindaco di Mercato San Severino di Giovanni Romano e, di conseguenza, quella per auto-promuovere la sua candidatura al Consiglio Comunale. E lì si è rivolta direttamente alle donne:

“Lavatevi e uscite, quel giorno. La salsa ‘a facite ‘a sera primma. Così vostro marito non parla: Uagliò non hai fatto la salsa? Preparate tutto prima. Infornate tutto. E il 12 giugno fate un atto d’amore verso voi stessi, andate a votare. Impugnate ‘o laps” Nuj simme quelli dei laps. Mio padre diceva sempre che per cambiare le cose bisogna mettersi il laps in mano, la matita”.

L’invito, dunque, è quello a non trovare scuse per non partecipare a questa tornata elettorale. Quindi, secondo la candidata Vilma (detta “Wilma”) Campanile, le mogli devono preparare il pranzo della domenica (quella del voto) la sera prima in modo da non aver “impedimenti” e potersi liberamente presentare ai seggi per esprimere il proprio voto sul prossimo sindaco e sul prossimo Consiglio Comunale di quella cittadina in provincia di Salerno.