La storia della “misteriosa creatura marina” trovata in Vietnam

La settimana scorsa alcuni tabloid hanno pubblicato la notizia del ritrovamento ideo di un’insolita (e quindi misteriosa) creatura marina. Oggi la storia è arrivata da noi grazie all’edizione online de La Stampa .

Cos’è la misteriosa creatura marina con i tentacoli?

La creatura marina è stata pescata il mese scorso al largo delle coste del Vietnam e sembra un insolito ibrido tra un’alga e una specie polipo dotato di decine di piccoli tentacoli. Appendici che fanno pensare ad un mostro partorito dalla fantasia di H.P. Lovecraft oppure a qualche strana mutazione. Non manca nemmeno chi ipotizza un’origine aliena. Inoltre nel video si vede che i tentacoli sembrano reagire al tocco delle persone, un fatto decisamente insolito (ma non certo impossibile) per un’alga.

In tutti gli articoli (italiani e stranieri) si giunge alla stessa conclusione: si tratta di un’alga e le “contrazioni” dei tentacoli sono in realtà causate da una reazione dovuta al contatto con l’aria. Ma che cos’è questa misteriosa creatura emersa dalle acque e poi prontamente rigettata in mare dopo le foto e i video di rito? Vista la qualità del video è difficile fornire un’identificazione corretta. A quanto pare si tratta o di un esemplare di Gorgonocephalidae o di un esemplare di Astrophyton (Astrophyton muricatum). Entrambe le specie vengono chiamate Basket Star in virtù dell’abitudine a raggomitolarsi su sé stesse, e fanno parte della famiglia degli echinodermi, proprio come le più note e comuni stelle marine. Guardando attentamente il video si nota infatti la presenza di un corpo centrale. Esemplari di Basket Star possano essere trovati sia in acque poco profonde (come sostiene la persona che ha girato il video) sia a grandi profondità. Anche nei mari italiani è possibile trovare Gorgonocephalidae, come ad esempio l’Astrospartus mediterraneus che viene comununemente definito stella gorgone.

