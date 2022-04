Una volta si diceva “È il bello della diretta” ed è proprio questo il caso: ieri durante la trasmissione Pomeriggio24 di Rainews24 mentre Alessandro Baracchini stava intervistando il suo ospite riguardo alla guerra in Ucraina all’improvviso in studio è arrivata l’addetta alle pulizie. Ammirevole l’aplomb del conduttore che ha gestito la situazione in pochi secondi.

La signora delle pulizie che entra in diretta con lo spazzolone a Rainews24 | VIDEO

“Che impressione hai di questa fase, che impressione hai di questa dannata guerra che ha superato i due mesi” chiede il giornalista. E proprio mentre l’ospite sta per rispondere arriva lei. Baracchini si accorge subito della donna che con assoluta tranquillità irrompe in studio con lo spazzolone, dice anche “Ciao”, mentre invece l’intervistato rimane basito, qui l’istantanea della sua faccia stupita:

Lui mi ha fatto morire 😆 pic.twitter.com/b5kAVvWPyy — Anastasia Latini (@AnastasiaLatini) April 29, 2022

Il conduttore invece reagisce con vera padronanza delle situazioni impreviste: “No, bellissimo! Scusi signora, siamo in onda. Saluti tutti grazie – dice Baracchini addirittura facendo un gesto con la mano – arrivederci a dopo”. E poi ritorna al suo lavoro spiegando al suo ospite “Succede anche questo!”. Baracchini ha poi condiviso sul suo profilo Twitter il filmato del momento memorabile:

Un’informazione più pulita per tutti!