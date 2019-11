Il video di Salvini contestato al Cosmosenior di Federanziani (e nella diretta del Capitano non c’è)

In questo video pubblicato su Facebook dalla pagina di Senior Italia Federanziani possiamo vedere la contestazione nei confronti di Matteo Salvini. Il leader del Carroccio ha visitato, insieme alla candidata leghista alle regionali Lucia Borgonzoni, il meeting Cosmosenior di FederAnziani, in programma fino a oggi, domenica 24 novembre, alla Fiera di Rimini.

Il video di Salvini contestato al Cosmosenior di Federanziani

Appena salito sul palco, però, l’ex ministro è stato contestato da un gruppo di associati, con fischi e urla: “Fuori da qui” hanno gridato alcuni. La protesta si è mischiata agli applausi, tanto da costringere gli organizzatori a interrompere l’intervento di Salvini e a intervenire per placare gli animi: “State seduti tutti, ascoltiamo e rispettiamo. Sia chi è a favore, sia chi non è a favore”. Il leader della Lega, pochi istanti dopo aver preso la parola si ferma, mentre qualcuno dal fondo del sala grida qualcosa e fischia verso di lui. Il presidente della associazione chiede di lasciar parlare l’ospite: “Ascoltiamolo, sia chi è d’accordo, sia i contrari, facciamolo parlare”. La contestazione è stata tagliata dall’intervento pubblicato sulla pagina facebook di Matteo Salvini.

“Non ti vogliamo, la propaganda elettorale qui non deve entrare”, gli hanno urlato, tra i fischi, i contestatori. Dopo i richiami all’ordine degli organizzatori, Salvini ha svolto regolarmente il suo intervento. Prima c’erano stati selfie e abbracci tra Matteo Salvini e Lino Banfi: “Quando ci siamo salutati ma ha detto che io sono bravo a comunicare, mi ha fatto piacere, abbiamo pure fatto un selfie”, rivela all’AdnKronos Pasquale Zagaria, alias Banfi. Quasi un anno fa, l’attore pugliese era stato invitato da Di Maio, a Roma, all’evento di presentazione del reddito di cittadinanza. Di Maio lo aveva presentato con grandi onori, spiegando che il M5S lo voleva come componente nell’Assemblea della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. “Qual è ora la mia parte politica? Per me sono tutti ‘amici vicini e lontani’, come diceva Filogamo”, preferisce rispondere Banfi. Se oggi sono più vicino alla maggioranza o all’opposizione? “C’è troppo rumore, non capisco la domanda”, ridacchia l’attore.

