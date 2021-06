Un brindisi sbagliato e tra sposo e testimone finisce male, malissimo | VIDEO

Galeotto fu quel brindisi: e tra sposo e testimone finisce in rissa. Succede a una festa di matrimonio in Puglia

Un brindisi sbagliato e tra sposo e testimone finisce male, malissimo

La storia è accaduta la passata domenica in Salento, in un paesino in provincia di Lecce chiamato Specchia. Secondo quanto raccontano i quotidiani locali durante un banchetto di nozze tra i partecipanti vestiti di tutto punto è scoppiata una vera e propria rissa. E i protagonisti dell’incontro di boxe, i due si sono presi a calci e pugni, erano due dei personaggi più importanti del matrimonio: lo sposo e il suo testimone. Cosa è successo per far arrivare alle mani due persone che dovrebbero conoscersi bene? Pare che tutto sia iniziato per colpa di un brindisi sbagliato: probabilmente complice anche l’alcol che ovviamente scorre a fiumi durante una festa di matrimonio sembra che sia stata detta qualche parola di troppo. Non è chiara la dinamica della scazzottata: chi ha iniziato? Quello che è sicuro è che a concludere la rissa ci hanno pensato i carabinieri che sono dovuti intervenire per calmare i bollenti spiriti dei due. E di quel giorno, come in tutti i matrimoni che si rispettano, resterà un ricordo sempiterno: un filmino sui generis, perché le botte sono state immortalate fino a diventare un video virale su internet. Cose da guardare con i nipoti quando si celebra l’anniversario!