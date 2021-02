Martedì grasso si è trasformato in una rissa a Napoli. Sul lungomare della città partenopea si è verificata anche un’aggressione a un automezzo del 118 mentre un minore è stato accoltellato.

La rissa sul lungomare a Napoli e il ragazzino accoltellato

Le zone di Via Partenope e via Caracciolo ieri, come dimostra il video qui sotto, erano stracolme di passanti. Non solo ragazzi ma anche famiglie che hanno portato i bambini travestiti per il Carnevale a passeggiare e persone dirette a godersi un pranzo al ristorante sul lungomare, complice anche la giornata soleggiata che ha invogliato tanti ad uscire. A completare la serie di circostanze che ha contribuito a creare l’assembramento sul lungomare la chiusura delle scuole, come da calendario, per il martedì grasso. E così centinaia di ragazzi, molti dei quali senza mascherina, si sono trovati gomito a gomito. E ne è scaturita anche una rissa, come racconta il Corriere Napoli. La zona era presidiata dalle forze dell’ordine, che però erano in numero non sufficiente per controllare la marea di gente. A Napoli, diversamente da quanto è accaduto in altre grandi città come Roma, finora non è mai stata disposta la chiusura di alcune aree per prevenire assembramenti:

Le transenne sono state sistemate, pronte all’uso, nelle strade dei baretti. Ma è il lungomare la vera area calda, dove peraltro si condensa il traffico deviato a causa della perenne chiusura della galleria della Vittoria. Una zona che attira gruppi in arrivo da ogni angolo della città fra i quali si scatenano tensioni che ieri sono culminate in una rissa e un accoltellamento. Un 16enne è rimasto ferito ad una mano con un’arma da taglio in una rissa che si è scatenata in via Partenope, il minorenne è stato medicato in ospedale mentre i clienti che erano nei locali della zona e in strada sono fuggiti spaventati. La notizia dell’accoltellamento è stata diffusa da Confesercenti — che parla di gravi danni per l’economia e riferisce anche di un’aggressione ad un automezzo del 118 — ed è stata confermata dalla Polizia.

Spiega Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti: «La lite ha svuotato i ristoranti, ho chiesto al prefetto e al questore un incontro urgente sulla sicurezza. I controlli sono assenti». Gli episodi relativi alla rissa sarebbero avvenuti in due momenti diversi, intorno all’ora di pranzo. I ragazzi coinvolti sarebbero minorenni.