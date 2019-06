Un video pubblicato su Twitter e ripreso da Der Spiegel mostra la violenza della polizia contro un attivista durante la manifestazione per il clima di Vienna.

La violenza della polizia alla manifestazione per il clima di Vienna

Nel filmato si vedono quattro poliziotti che colpiscono ripetutamente un manifestante mentre uno di loro li incita: “Colpiscilo ai reni! Ai reni!”. Alla manifestazione erano presenti 36mila persone. Sarebbe stato colpito un attivista del Radical Autofrei. La polizia di Vienna ha fatto sapere che l’accaduto è stato segnalato all’autorità giudiziaria per l’apertura di un’inchiesta.

Il video è stato segnalato su Twitter, tra gli altri, da Florian Klenk, redattore capo del giornale “Falter”. I fatti dovrebbero essere accaduti dopo che un centinaio di manifestanti ha bloccato l’Aspernbrückengasse: la mossa ha portato alla carica della polizia con 200 agenti e l’impiego di alcuni vigili del fuoco. Dopo la carica, secondo il rapporto della polizia, molti dei dimostranti non hanno voluto dare la propria identità. Quasi tutti sono stati arrestati ma quattro persone sono in ospedale. Il portavoce della polizia Patrick Maierhofer ha confermato a Profil di essere stato informato del video e di averlo inoltrato all’organismo responsabile per un’indagine dettagliata.

