La vice presidente argentina è viva per puro caso. L’arma, che conteneva cinque proiettili non ha sparato per ragioni ancora da accertare

Attimi di terrore la vicepresidente argentina Cristina Kirchner: nel momento in cui scendeva dalla macchina per rientrare a casa un uomo le ha puntato una pistola in facciapunta la pistola. L’uomo è stato arrestato.

URGENTE: Cristina Kirchner, vice presidenta da Argentina, sofre tentativa de assassinato na Argentina esta noite. pic.twitter.com/fXLcGPCVrA — Paulo Teixeira 1398 (@pauloteixeira13) September 2, 2022

Il tentato attentato a Cristina Kirchner: il momento in cui le viene puntata la pistola in faccia | VIDEO

Un uomo è stato arrestato giovedì dopo aver tentato di sparare a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidente ed ex presidente dell’Argentina, a bruciapelo fuori dalla sua casa a Buenos Aires. Un video diffuso da TN Argentina mostra la vicepresidente sorridente mentre cammina accanto a una folla di persone, quando un uomo punta una pistola contro di lei, senza sparare. L’aggressore è stato arrestato dopo pochi secondi di confusione e panico. L’agenzia di stampa ufficiale argentina, Télam, ha diffuso il nome dell’uomo, che risulta essere Fernando Andre Sabag Montiel, un cittadino brasiliano. Il ministero della Sicurezza argentino ha confermato che l’arma era una pistola con proiettili all’interno.

“Cristina è ancora viva perché – per qualche ragione che non possiamo confermare tecnicamente in questo momento – l’arma, che era armata con cinque proiettili, non ha sparato anche se è stato premuto il grilletto”, ha detto il presidente argentino Alberto Fernández in una trasmissione televisiva ieri sera, definendo il tentativo di omicidio un attacco alla democrazia: “Dobbiamo sradicare l’odio e la violenza dai nostri media e dalle discussioni politiche”, ha dichiarato.