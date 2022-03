La giornalista ucraina Victoria Roshchina di Hromadske è scomparsa a Kherson e sarebbe prigioniera dell’esercito russo. Lo denuncia Hromadske.ua, il quotidiano on line per cui la reporter lavora.

Victoria Roshchina, la giornalista ucraina scomparsa trattenuta dai servizi russi

Our journalist Victoria Roshchyna is held captive by the Russian occupiers. She was reporting from hotspots in Eastern and Southern Ukraine since the beginning of the Russian-Ukrainian war. On March 12, we couldn’t contact Victoria 1/3 pic.twitter.com/4728hwDs72 — Hromadske Int. (@Hromadske) March 18, 2022

“Victoria l’11 marzo scorso era partita in viaggio da Energodar verso Mariupol. La connessione era scarsa e non siamo riusciti a parlarle. Sappiamo da alcun testimoni che il 12 marzo si trovava a Berdyansk occupata. E il 16 marzo abbiamo saputo che era stata trattenuta, probabilmente dal 15, dai servizi di sicurezza russi. Ignoriamo dove sia adesso”. “Per due giorni abbiamo fatto ricerche senza pubblicizzare l’accaduto – conclude la testata ucraina – ma adesso chiediamo all’associazione giornalistica ucraina e internazionale di fare di tutto per liberarla”.

La notizia della scomparsa di Victoria Roshchina è stata messa in evidenza dall’ambasciata ucraina negli Stati Uniti che chiede agli occupanti russi il suo rilascio dando perciò credito al fatto che sia trattenuta da loro: