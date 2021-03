Mariano Amici, il medico diventato famoso per aver contestato l’efficacia del test del tampone facendolo a un kiwi, è anche contro il vaccino anti COVID. Ieri a Porta a Porta ha spiegato di non volersi vaccinare. E Vespa lo ha silenziato, augurandogli la radiazione, chiudendogli il collegamento.

Vespa si arrabbia e chiude il collegamento a Mariano Amici, il medico no vax | VIDEO

Cosa è successo? Inizia a parlare il professor Giuseppe REmuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, che difende il vaccino spiegando che qualsiasi farmaco può avere effetti negativi, perfino l’aspirina, anche con una probabilità più alta. Poi Remuzzi ricorda la mortalità quasi pari a zero dovuta alla vaccinazione di massa in Uk. “Siamo di fronte a una delle cose più belle che la medicina ha messo a disposizione dei malati. Penso che un medico può anche decidere di non vaccinarsi, ma in quel momento lì deve anche decidere che non può più fare il medico perché non può essere idoneo a fare questo lavoro”. Vespa chiede a Mariano Amici, in vista del decreto vaccini che obbligherà i medici a sottoporsi alla vaccinazione, cosa farà, anche raccontando l’episodio di una persona che di fronte alla prospettiva di andare in aspettativa ha accettato il farmaco. “Lei faccia un gesto di umiltà si vaccini, perchè lei dice che fa causa allo Stato, ma la causa la perde”. Amici si fa scivolare addosso l’appello del giornalista e risponde piccato che non ha avuto modo di replicare a Remuzzi, che a suo avviso ha esposto tesi antiscientifiche. A quel punto Vespa perde la pazienza e augura al medico no vax di essere radiato. “C’è un limite a tutto, abbiate pazienza”, sbotta mentre chiude il collegamento.