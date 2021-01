Veneto Coronavirus: il bollettino del 7 gennaio

I dati dei contagi di Coronavirus in Veneto di oggi 7 gennaio con i dati forniti in diretta dal presidente della regione Luca Zaia

Sono 3.596 i nuovi positivi al coronavirus trovati in Veneto nelle ultime 24 ore a fronte di 24mila tamponi (positivi il 14% del totale). Sale cosi' a 277.331 il totale del contagiati dall'inizio dell'emergenza ad oggi. Il numero dei ricoverati arriva a 3.367 (+14 rispetto a ieri). Sono 43 le persone decedute nelle ultime 24 ore, 7.157 in totale del 21 febbraio scorso ad oggi.







“Da queste misure abbiamo imparato che le zone rosse funzionano, mentre le zone gialle funzionano meno bene, specialmente se la zona gialla applica misure di sorveglianza e contenimento sbagliate, come ad esempio il Veneto“. Lo ha detto il prof Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia dell’Università di Padova, intervendo a “Sky TG24”. “Il Veneto – ha aggiunto – è rimasto zona gialla e questo è stato considerato come una specie di premio, una medaglia, un lustrino con cui dimostrare che si era bravi. Sono state applicate misure di sorveglianza basate sui tamponi rapidi, che di fatto non sono adatti a questo scopo, e hanno permesso che la maggior parte delle Rsa del Veneto si infettassero”. Secondo Crisanti “per proteggere comunità come anziani e ospedali non si possono utilizzare test rapidi, che hanno una sensibilità del 30%, ogni dieci positivi ne mancano tre. Una volta che una persona infetta entra dentro fa una strage”. Quanto ai 21 parametri utilizzati per la determinazione delle zone di rischio del contagio, Crisanti si è detto convinto che “dovrebbero essere cambiati, ci sono segni che questo accadrà. Verrà dato molto più peso al numero dei casi giornalieri e al valore dell’Rt”.