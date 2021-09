Chiara Ferragni con maglietta in velo e seno coperto in minima parte. Per qualcuno è volgare per tutti gli altri è moda

Si è scatenata la classica polemica attorno al nome di Chiara Ferragni, ancora una volta al centro del mondo haters per via di un outfit considerato “eccessivo”. Se solo sapessero che la mise indossata è di Sciapparelli, un brand di moda che da sempre si occupa di proposte innovative. Ma questo chi odia non lo sa, ed allora ecco che si sentono tutti autorizzati ad odiare. Perchè? Questo non è dato saperlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Tra i tanti orribili commenti, molti la richiamano ad un insensato senso di pudicizia che inspiegabilmente non viene preteso da nessun’altro personaggio pubblico e in nessun altro contesto. E tanto basterebbe a gridare alla noia. Se poi ci si aggiunge che Chiara Ferragni è una influencer e per lavoro si confronta con progetti di moda, allora il senso di tutto questo diventa davvero inutile. Incomprensibili.

“Vatti a coprire”: il disagio di chi si scandalizza per Chiara Ferragni con la maglia Schiaparelli

Chiara Ferragni con le zinne da fuori è sinonimo di una che vuol sentirsi ancora giovane e rinnega di aver tre figli da gestire. — Nicolò La Verdad (@Coloriousparte6) September 28, 2021

Quello che rimane un mistero tutto da svelare è come il body positive su cui si è lavorato in questi anni passi in secondo piano ogni qual volta bisogna dimostrare di aver imparato qualcosa.

La realtà dei fatti è che orami Ferragni è ampiamente abituata a tutte queste critiche, è lecito pensare che non la scalfiscano più di tanto. Al contrario, il marito Fedez è uno che in questa querelle si è lanciato fin da subito. Non appena la donna ha pubblicato il post il cantante ha commentato con l’emoticon dei pop corn.

Un segnale chiaro che i Ferragnez si aspettavano dure critiche fin da subito e che ormai, senza neanche nasconderlo, sono perfettamente a loro agio nella bagarre del mondo del web.