Una nuova variante COVID è stata individuata per la prima volta in Italia dall’Istituto Pascale e dall’Università Federico II di Napoli. Si chiama B.1.525 ed è abbastanza rara: ne sono stati individuati soltanto 32 casi in Gran Bretagna e pochi casi anche in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti. La variante del virus è stata trovata in un professionista di ritorno da un viaggio in Africa che è risultato positivo al tampone.

Cosa sappiamo della nuova variante COVID isolata a Napoli

Attualmente non si conosce la contagiosità, il potere di infezione e le altre caratteristiche peculiari della variante B.1.525 come la resistenza ai vaccini. Ma il fatto che sia abbastanza rara, racconta il Corriere del Mezzogiorno Campania, potrebbe fornire qualche indizio al riguardo. Infatti se la variante non si diffonde o è troppo letale oppure ha poca capacità di emergere rispetto ad altre più contagiose:

Si sa poi che la nuova mutazione è simile a quella che è emersa dalla variante inglese, B117, e contiene una serie di modificazioni che destano allarme tra gli esperti, compresa la mutazione E484K sulla proteina Spike, che si trova all’esterno del virus e che gioca un ruolo importante per l’ingresso del virus nelle cellule umane. Questa mutazione è stata anche riscontrata, tra l’altro, nelle varianti sudafricane e brasiliane. Insomma, una ulteriore mimetizzazione del virus che potrebbe risultare particolarmente insidiosa, fino ad eludere la risposta immunitaria. Occorre anche aggiungere che di solito un ceppo così poco diffuso dipende da due opzioni: o perché molto letale, e quindi non trovando altri ospiti è destinato ad estinguersi, o con scarsa capacità di penetrazione in un ambiente dominato da varianti più potenti.

