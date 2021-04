Vanessa Ferrari vince il bronzo europeo danzando sulle note di “Bella Ciao” | VIDEO

Nel giorno della Festa della Liberazione, Vanessa Ferrari ha omaggiato l’Italia vincendo la medaglia di bronzo agli europei di Ginnastica Artistica – nella disciplina “corpo libero” – danzando sulle note di Bella Ciao. La ginnasta italiana, che ha superato da poche settimane l’infezione da Covid – ha reso omaggio al nostro Paese conquistando il terzo posto finale. Una soddisfazione parziale, ma quel che conte – in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo in programma questa estate – è aver ripreso il ritmo con la competizione. Questa la sua esibizione che ha strappato gli applausi del pubblico di Basilea.

Facciamo i complimenti alla straordinaria Vanessa Ferrari per il bronzo conquistato agli Europei nel corpo libero sulle note di #BellaCiao 👏🏻🇮🇹#25aprile @ferrarivany pic.twitter.com/ZJ3WY0v971 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 25, 2021

Vanessa Ferrari e il suo bronzo europeo sulle note di “Bella Ciao”

“Dedico questa medaglia all’Italia intera in una data così importante – ha detto la 30enne di Orzinuovi a Il Corriere della Sera -. Speriamo di poterci liberare presto anche della pandemia, per poter tornare a riempire i palazzetti, riaprire le palestre. Spero davvero che l’Italia si possa rialzare, come ho fatto io, dopo questo brutto periodo. Ora voglio ricominciare a correre”. Il suo allenatore ha spiegato che a scegliere “Bella Ciao” sia stata proprio la ginnasta che voleva omaggiare il nostro Paese nel giorno del 25 aprile. Anche con un auspicio: che arrivi presto anche la Liberazione da questa pandemia.

Vanessa Ferrari ha anche raccontato il suo periodo difficile. Solo tre settimane fa aveva ripreso gli allenamenti proprio in vista di questi Campionati Europei. Per molti giorni era rimasta ferma a causa del contagio da Sars-CoV-2 che l’aveva bloccata. Non si è detta soddisfatta della sua prestazione sportiva per via di alcuni errori, ma alla fine è arrivata la medaglia di bronzo. Un buon viatico in vista delle Olimpiadi.

(foto e video: da profilo Twitter di Che Tempo Che Fa)