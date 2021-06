La stazione della linea B della metropolitana di Roma è stata “dipinta” d’arcobaleno in occasione del Pride Month e del Pride previsto, anche nella capitale, per il 26 giugno

Gli omofobi hanno “paura” di un arcobaleno. Quei colori, evidentemente, hanno disturbato la vista orba di colui il quale ha pensato di vandalizzare la stazione metro Colosseo di Roma che, in occasione del Pride Month e del Pride previsto nella capitale per sabato 26 giugno, si era colorata per dare un segnale contro l’intolleranza. Ancora una volta, dunque, ci troviamo di fronte a immagini che rappresentano lo specchio di una piccola parte della società italiana che – fagocitata da proclami politici – si macchia di sfregi privi di qualsiasi razionalità.

Metro Colosseo Rainbow vandalizzata a pochi giorni dal Pride di Roma

Prima dell’atto vandalico nei confronti di quella lunga striscia arcobaleno che accompagnava i corridoi e le banchine della metro Colosseo, il tutto appariva così.

Poi, purtroppo, la trovata di qualche benpensante ha portato alla deturpazione di quell’arcobaleno inaugurato 24 ore prima in occasione del Pride Month e del Pride previsto (anche) a Roma per sabato 26 giugno.

Lottiamo anche per chi ha strappato quell’arcobaleno. Per i suoi figli, per i suoi affetti, per i suoi amici.

Buona #Pride week, Roma! pic.twitter.com/EEqoNsGQPP — Alessandro Zan (@ZanAlessandro) June 21, 2021

Solamente il giorno prima, infatti, la metro Rainbow firmata e sostenuta da Netflix era stata inaugurata. Lungo i muri che accompagnano i passeggeri da e verso i binari e le due banchine della stazione Colosseo della linea B della metropolitana capitolina e sulle scalinate, quella lunga striscia arcobaleno dà colore (simbolico e non solo) alla lotta contro l’intolleranza.

finalmente anche la stazione della metro Colosseo, nei cui pressi si trova la gay street di Roma, si tinge dei colori dell’arcobaleno 🌈 #netflixit pic.twitter.com/igz89lcDAA — Just Marco (@MarcoBlown) June 21, 2021

Ma, come spesso accade in Italia – nonostante alcuni leader politici si riempiano la bocca di parola che negano atti di ostracismo (per usare un eufemismo) nei confronti della comunità LGBTQ+ – le buone intenzioni della maggioranza vengono prese di mira da una minoranza rumorosa. Ma si va avanti lo stesso e il Pride, anche a Roma, non verrà certamente messo a tacere da qualche intollerante.

(doto da profilo Twitter di Alessandro Zan)