Cosa c’è dietro Valter Mainetti che scrive al Foglio?

Ieri i social network italiani nella loro infinità ingenuità sono impazziti per un caso editoriale: l’editore del Foglio Valter Mainetti ha scritto al quotidiano di Claudio Cerasa per difendere il governo Conte e per fare un’apertura di credito alla maggioranza grillina e leghista. In molti hanno cominciato a sospettare che il povero Cerasa potesse fare la fine del direttore del Mattino Alessandro Barbano, sostituito dopo una richiesta, non esaudita, di essere più morbido con il governo in carica. Beata ingenuità! La stessa vicenda Barbano dovrebbe invece far capire che non c’è nessun rischio di omologazione: del direttore del Mattino si è saputo tutto a fatti avvenuti perché un editore che vuole cambiare la linea editoriale del suo giornale non scrive pubblicamente al suo editore, ma semplicemente lo fa. E se il direttore si rifiuta, lo caccia. Ma allora perché Valter Mainetti ha scritto al Foglio? Un giornale che non ha in grande simpatia Mainetti, il Fatto Quotidiano, avanza un’ipotesi meno fantascientifica di quelle circolate ieri:

Il Foglio perde da anni. Nel periodo 2010-2016 la cooperativa di giornalisti che pubblica il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara si aspettava di incassare dallo Stato 14 milioni di contributi per l’editoria ma ne sono arrivati solo 9,68. E Foglio Edizioni srl (la società di Mainetti che dal 2016 possiede la testata e l’affitta alla cooperativa) ha dovuto anticipare ai giornalisti 4,5 milioni. Mainetti sostiene Il Foglio con i soldi estratti dagli immobili degli enti. I fondi perdono, il gestore guadagna. Nel 2017 gli immobili del fondo Megas (520 milioni di valore)hanno portato affitti per 19 milioni e costi per 36, con una perdita finale di 17,5 milioni. Il fondo Michelangelo 2 (221 milioni di immobili) ha perso in un anno 32,6 milioni. Nel frattempo Sorgente ha incassato solo come commissioni di gestione 7,7 milioni. Mainetti ha ragioni cogenti per inneggiare così al governo Conte: “La ‘rivoluzione ’più importante e temuta investe soprattutto le gerarchie di potere del paese, dagli ex politici agli ex sindacalisti, sparsi in innumerevoli consigli di amministrazione di enti simil-privati e pubblici”. L’ossessione di un Paese in balia di “gerarchie di ex” è da riferire agli enti previdenziali che, secondo il nuovo politologo, lo vogliono rovinare anteponendo, a quanto pare, la difesa delle pensioni degli italiani a quella del tenore di vita della famiglia Mainetti e della “comunità di ribelli disciplinati” che tiene a libro paga.

Giorgio Meletti e Gaia Scacciavillani spiegano quindi che il governo Lega-M5S potrebbe costituire un problema per gli interessi di Mainetti: per questo, sostengono, l’editore si è mosso in anticipo dissociandosi dalla linea del suo giornale: