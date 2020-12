Il vaccino COVID 19 diventerà obbligatorio? Quando e per chi? Per ora non c’è nessuna possibilità che la vaccinazione per proteggersi dal Coronavirus sia un obbligo. Ieri Sandra Zampa parlava di vaccino come condizione necessaria nel contratto dei dipendenti pubblici. Dopo il caso degli operatori sanitari “no vax” si fa avanti l’ipotesi di diffondere il vaccino non solo con una semplice raccomandazione.

Vaccino COVID obbligatorio se ci sono troppi no vax?

Il viceministro Sileri in un’intervista a La Stampa ribadisce che se la campagna vaccinale non dovesse avere successo solo tramite la raccomandazione si dovrà procedere in un altro modo:

Rendere obbligatorio il vaccino per il personale sanitario potrebbe essere una soluzione?

«Al momento, non è prevista alcuna obbligatorietà. Se nei prossimi mesi, con più dosi e più vaccini disponibili, la campagna di vaccinazione non dovesse raggiungere i 2/3 della popolazione, allora si dovrebbero prendere delle contromisure. Tra queste, c’è l’obbligatorietà. Ma non è un problema attuale. E sono fiducioso che un’ampia campagna di educazione sul vaccino migliorerà in modosignificativoi risultati».

Si discute dell’obbligo vaccinale per alcune categorie come quella del personale sanitario. Ne parliamo con il Prof. Galli a #StaseraItalia pic.twitter.com/JvXB660Wnl — Stasera Italia (@StaseraItalia) December 28, 2020

Anche ieri Sileri ai microfoni de Gli Inascoltabili, in onda su Nsl Radio e TV aveva spiegato: “Adesso si punta alla non obbligatorietà ma non vorrei che ci si dovesse arrivare perché significherebbe dover mettere una costrizione per colpa di pochi individui. I no vax sono una minoranza. Se un medico non capisce l’importanza del vaccino ha sbagliato lavoro. Se ho un tumore non posso dire che la chemioterapia non serve a nulla perchè dietro c’è Big Pharma che specula. Non è accettabile la riluttanza da parte di un medico. Credo che la paura sia umana ma proprio perchè hai una base culturale radicata negli anni di studio che hai fatto, è chiaro che deve essere un pensiero che dura un secondo”. Quando sarà il momento di decidere se rendere obbligatorio il vaccino COVID? Secondo il Corriere se ad aprile l’immunità di gregge sarà a rischio i dipendenti pubblici potrebbero essere costretti a vaccinarsi. E per gli altri italiani la leva per il vaccino diventerebbe invece la patente di immunità, necessaria per poter frequentare luoghi pubblici ed usufruire dei servizi: