Ursula Von Der Leyen al G20 delle donne ha nel suo intervento sottlineato come le donne possano con successo portare avanti una carriera senza rinunciare a famiglia e figli. E lei lo sa bene: ne ha sette.

“Chi l’ha detto che una donna deve scegliere tra carriera e figli?”: le parole e l’esempio di Ursula Von Der Leyen

“A troppe di noi è stato detto che dovevamo scegliere tra essere madre e fare carriera. Come madre di sette figli e come presidente della Commissione europea, mi permetto di dissentire. Ma conosco gli ostacoli che le donne affrontano” ha dichiarato la Von der Leyen, durante il suo intervento al G20 delle donne, a cui hanno partecipato 98 delegate e che si occupa di uguaglianza di genere e si pone l’obiettivo di ridurre il divario occupazionale di genere e di promuovere e favorire l’emancipazione femminile. La leader UE ha spiegato che “dobbiamo sforzarci di creare le condizioni giuste affinché tutte le donne possano godere di un accesso paritario al mercato del lavoro”. La presidente della Commissione europea al prossimo G20 di ottobre potrebbe essere l’unica donna. E si batterà per l’obiettivo che l’Unione Europea si è data, quello di ridurre entro il 2030 il divario occupazionale di genere: “Porterò questo impegno al tavolo dei leader al G20 di ottobre. Ma per raggiungere questo obiettivo, le donne hanno bisogno del giusto sostegno. Abbiamo bisogno di pagamenti parentali e congedo parentale per madri e padri. Abbiamo bisogno di offrire una maggiore e migliore assistenza all’infanzia. Dobbiamo rafforzare l’assistenza agli anziani”. Von Der Leyen ha sottolinato che “queste politiche richiedono un cambiamento culturale, ma anche risorse adeguate. In Europa, stiamo finanziando alcune di queste riforme attraverso il nostro piano di ripresa Next Generation Ee e il nostro nuovo bilancio. Ora è il momento di portare questo dibattito al G20”. E l’istruzione sarà uno dei cardini attraverso i quali realizzare questa rivoluzione culturale: “Dobbiamo investire di più nell’istruzione – ha detto – perché 11 milioni di bambini potrebbero essere costretti all’abbandono scolastico. Al G7 ho annunciato che la Commissione aumenterà di un terzo i fondi stabiliti per l’istruzione, raggiungendo i 100 milioni”.

Una sorridente Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, con i suoi 7 figli.



Ursula Geltrud von der Leyen, nata Albrecht, ha sette figli, tra cui due gemelle, nati fra il 1988 e il 1999. Durante la sua carriera politica è stata a lungo ministra della Famiglia presso il governo Merkel, dal 2005 al 2009, per poi passare all’incarico di ministra del Lavoro e gli Affari sociali, e diventare più tardi la prima ministra della Difesa in Germania. Ma la sua carriera politica è iniziata molto prima. Iscritta alla CDU negli anni ’90 ha prima ricoperto incarichi locali e poi è diventata nel 2003 ministra agli Affari sociali, la famiglia e la salute in Bassa Sassonia. Di certo in Italia avrebbe avuto più difficoltà nel riuscire a coniugare una famiglia così numerosa e una carriera così impegnativa: ma è proprio l’impegno che si propone di realizzare quello di rendere più agevole per tutte le donne ripetere quello che è riuscita a fare.